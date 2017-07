Attaquée par son propre boa constricteur

Des pompiers ont été obligés de couper la tête d'un serpent qui a attaqué avec sa propriétaire, une femme de Sheffield Lake en Ohio.

La femme de 45 ans a téléphoné en panique au 911: «J'ai un boa constricteur coincé sur mon visage», a-t-elle dit au répartiteur qui a senti le besoin de la faire répéter.

Le serpent était l'un des onze qu'elle a sauvés et qu'elle gardait dans sa maison.

Les pompiers sont arrivés et on trouvé la femme étendue dans son allée. Le serpent était enroulé autour de son cou et mordait son visage.

Ils n'ont eu d'autre choix que de couper la tête du reptile avec un couteau de poche. Ils ont ensuite disposé du corps dans une poubelle.

La femme a été transportée à l'hôpital pour des blessures, mais sa vie n'est pas en danger. Aucun rapport de police ne sera rempli au sujet de cet incident.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus