Décès de Maurice Filion, ancien DG des Nordiques

L’un des personnages clés de l’histoire des Nordiques de Québec, Maurice Filion, est décédé à 85 ans.

Celui qui a fait sa marque à titre de directeur général des Fleurdelisés a dirigé ses premières équipes de hockey au début des années 60. À la barre des Olympiques de Montréal, il mène la formation de la ligue senior à la finale de la Coupe Allan.

En 1969, Maurice Filion amorce une nouvelle aventure alors qu'il se retrouve derrière le banc des Remparts de Québec, à leur année inaugurale dans le circuit junior québécois (LHJMQ).

Les Remparts de l'époque se couvrent de gloire en remportant la précieuse Coupe Memorial de 1971. L'entraîneur Maurice Filion est porté en triomphe, de même qu’un certain Guy Lafleur, joueur d’exception qu’il a eu la distinction de diriger.

Naissance des Nordiques

Dès 1972, M. Filion se lance une fois de plus dans une nouvelle aventure, et non la moindre: celle des Nordiques de l'Association mondiale de hockey (AMH). Embauché comme dépisteur, il est nommé entraîneur de l'équipe lorsque le légendaire Maurice Richard remet sa démission après seulement deux matchs.

À la fin de leur première saison, les Nordiques le nomment au poste de directeur général. Sa meilleure transaction à l'époque de l'AMH demeure l'acquisition de Marc Tardif, qui jouait alors pour les Stags du Michigan.

Au printemps 1977, Maurice Filion et les Nordiques remportent la Coupe Avco, emblème de la suprématie de l'AMH.

Il effectue un bref retour de 21 matchs derrière le banc de l'équipe, lors de la campagne 1977-78, puis, au début de la saison 1980, il est de nouveau appelé à remplacer l’entraîneur-chef, prenant la relève de Jacques Demers.

C’est pendant cette saison qu’il réalise l’un de ses meilleurs coups en embauchant Michel Bergeron, d’abord comme adjoint, puis en lui confiant la destinée de cette équipe d'expansion de la Ligue nationale (LNH).

Bons coups

Maurice Fillion réussit d'autres bons coups comme directeur général dans les années 80 avec les acquisitions des Daniel Bouchard, Mario Marois, Wilfrid Paiement et Brent Ashton.

À l'été 1987, il cède Dale Hunter aux Capitals de Washington pour un premier choix au repêchage. Premier choix qui deviendra Joe Sakic, illustre attaquant aujourd’hui membre du Temple de la renommée du hockey.

En 1988, les Nordiques lui confient le rôle plutôt vague de gouverneur et vice-président aux opérations hockey. Il reviendra toutefois remplacer Martin Madden, en 1990, où il hérite de la délicate mission d’échanger deux des plus grandes vedettes de l’histoire des Nordiques: Peter Stastny et Michel Goulet.

Fondation du Rouge et Or

Malgré le départ des Nordiques pour le Colorado, en 1995, Maurice Filion demeure cependant engagé dans la cause du sport à Québec, donnant un coup de main à la famille Tanguay pour l'implantation d'une équipe de football universitaire à Québec (le Rouge et Or de l'Université Laval), en 1995.

Il a aussi occupé la fonction de préfet de discipline de la LHJMQ de 1992 à 2005. D’ailleurs, depuis 2006, le meilleur directeur général du circuit est récompensé par le trophée commémoratif Maurice-Filion.

Maurice Filion laisse le souvenir de l'un des hommes de hockey les plus importants de l'histoire de la ville de Québec.