Emmanuel Schwartz: les débuts incroyables d'un grand passionné

Acteur, auteur, rappeur, metteur en scène: Emmanuel Schwartz est un artiste multidisciplinaire aussi talentueux qu’ambitieux. Ses rôles secondaires dans «Blue Moon» et «Trop» montrent seulement une petite partie de son immense talent qui l’a amené à réaliser de grandes choses dès le début de sa carrière.

Faites connaissance avec un des acteurs les plus prometteurs de sa génération.

Montréalais d’origine, Emmanuel Schwartz a grandi dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce dans une famille très artistique. Son père est le guitariste de jazz anglophone Gary Schwartz et, avant de faire carrière en orthopédagogie, sa mère était une designer de mode très prometteuse. Il était donc évident pour le comédien de 6 pi 3 po qu’il allait faire carrière dans le milieu artistique.

«J’ai passé ma jeunesse entouré d’artistes. Mes parents comptent parmi leurs amis de grands artistes, autant des musiciens que des artisans, comme des potiers ou des peintres. J’ai baigné toute ma jeunesse dans un environnement paradisiaque pour quelqu’un qui voulait faire carrière en tant qu’artiste.»

Si le jeu est sa vocation et sa grande passion, c’est d’abord dans la musique qu’il s’est lancé.

«Mon père enseignait la musique, alors j’ai pris des cours d’initiation à la musique dès l’âge de quatre ans. J’ai commencé le théâtre vers l’âge de huit ans et j’ai tout de suite eu la piqûre. J’aurais aimé être un enfant acteur, mais mes parents étaient contre cette idée parce qu’ils me trouvaient trop sensible. Ç’aurait été trop difficile à gérer pour moi.»

Il a continué à cultiver sa passion pour le théâtre tout en faisant de la musique au sein d’un groupe rap jusqu’à la fin de ses études en théâtre au Collège Lionel-Groulx.

Une rencontre décisive

Emmanuel a commencé à faire de la télévision dès sa sortie de l’école.

«J’ai obtenu mon premier contrat dans la quotidienne pour ados ¨Kif-Kif¨. J’ai fait beaucoup d’argent et j’ai fait les erreurs que plusieurs jeunes de cet âge-là font: je sortais beaucoup et j’étais sur le party.»

C’est grâce à une chance incroyable, que lui a offerte l’auteur et metteur en scène de renommée internationale Wajdi Mouawad, qu’Emmanuel est revenu sur la bonne voie.

«À la fin de mes études, j’ai passé des auditions au Théâtre de Quat’Sous en compagnie des finissants de toutes les écoles de théâtre. Quand j’ai fini ma scène, Wajdi est venu me voir en coulisses pour me proposer d’aller prendre un café avec lui. J’ai évidemment accepté, et il m’a offert de démarrer une compagnie de création avec lui. J’ai sauté à pieds joints dans ce projet, qui m’a occupé pendant plusieurs années. C’était une énorme chance d’avoir cet artiste que j’admire tant comme mentor.»

Un auteur reconnu

De toute évidence, Emmanuel a une grande passion pour la scène. Mais il affirme qu’il n’a pas nécessairement une préférence pour le théâtre.

«À mon avis, tous les médias sont extraordinaires quand tu as trouvé ce que tu

avais à dire. J’aime faire de la télé, et le métier de réalisateur m’intéresse beaucoup aussi. Je fantasme sur l’idée de jouer partout dans le monde et de tourner dans des endroits magnifiques que je ne visiterais pas normalement.»

Celui qui a déjà écrit plusieurs pièces de théâtre utilise l’écriture pour exprimer ses réflexions les plus profondes.

«Pour moi, l’écriture est une curiosité. Ça fait changement de la rigueur très exigeante que demande le théâtre. L’écriture me permet de faire une plongée à l’intérieur de moi-même. Dans mes écrits, je questionne plusieurs choses, comme mon métier, le désir d’être connu ou moi-même. Ça frôle parfois l’égocentrisme, mais l’écriture me permet cette réflexion.»

Il a d’ailleurs adapté deux de ses pièces de théâtre pour le cinéma, et les deux projets sont en développement.

Des projets variés

L’été sera passablement occupé pour Emmanuel, qui tournera dans la seconde saison de la websérie «L’écrivain public» ainsi que dans la seconde saison de «Lâcher prise», dans laquelle il interprète un nouveau personnage. Son personnage dans «Blue Moon» ne reviendra malheureusement pas dans la troisième saison, mais il espère que celui qu’il joue dans «Trop» sera de retour dans la deuxième saison.

Entre-temps, il ira passer deux semaines aux Îles-de-la- Madeleine en compagnie de sa blonde, la comédienne Gabrielle Forcier. «Je n’ai pas pris de vacances depuis trois ans, donc j’ai vraiment hâte d’aller respirer un peu.»