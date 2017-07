La Formule E débute aujourd'hui

La Formule électrique (FE), qui met en vedette des bolides tout électriques, se tient cette fin de semaine dans les rues de Montréal.

Les pilotes vont faire connaissance avec la piste de la FE dès samedi matin, pour une première course qui se déroulera samedi après-midi sur un circuit de 2,75 kilomètres composé de 14 virages.

Le départ sera lancé sur le boulevard René-Lévesque, entre les rues Panet et Plessis. Les 20 voitures électriques descendront ensuite sur l’avenue Papineau et se faufileront sur la rue Viger Est pour aller rejoindre la rue Berri avant de revenir sur René-Lévesque.

Deux séances d’essais libres auront lieu en matinée, à 8 h et à 10 h 30, suivies des qualifications à 12 h et d’une course prévue à 16 h 03.

Outre la course, de nombreuses animations seront proposées, samedi et dimanche: performances, démonstrations ou encore spectacles.

Casse-tête routier

De nombreuses rues du centre-ville seront fermées en raison de l’évènement.

Le secteur situé aux abords du quadrilatère formé par les rues Saint-Antoine et Berri, l’avenue Papineau et le boulevard René-Lévesque est à éviter absolument.

Il faudra donc privilégier les transports en commun, qui seront gratuits tout au long de la fin de semaine, incluant les Bixi.