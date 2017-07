La vidéo d’un garçon trisomique devient virale

Une vidéo d’un garçon qui s’enflamme en chantant du Whitney Houston est rapidement devenue virale. Elle a atteint plus de 5 millions de vues sur Facebook.

Nombreux sont ceux qui ont probablement déjà chanté le succès de Whitney Houston, «If I Don’t Have You» dans la voiture ou dans la douche, mais quand Dane Miller l’a chanté, plus de 5 millions de personnes ont vu sa performance sur Facebook.

Dane est né avec le syndrome de Down. Il a neuf ans et il vit au Texas, aux États-Unis. La vidéo a été enregistrée lundi, alors que son père était avec lui en voiture. Un membre de sa famille l’a partagé sur Facebook et la vidéo est maintenant presque aussi populaire que la version de Whitney Houston.

«Nous avions regardé un documentaire sur Whitney Houston, il y a un mois et nous avions ensuite téléchargé ses chansons et c’est celle-là sa préférée», raconte la mère de Dane, Danna

Elle n’arrive pas à croire l’ampleur qu’a prise la vidéo.

«Juste en lisant les commentaires, qui étaient tellement gentils, je suis devenue émotive», raconte Danna.

«D’autres familles qui ont des enfants qui sont atteints de trisomie 21 ont partagé dans photos avec leurs enfants», ajoute-t-elle.

Elle espère que la vidéo montre que les enfants avec des conditions différentes peuvent contribuer.

Dan a maintenant une chaine YouTube qu’il a appelée «Amazing Dane».