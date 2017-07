«Lady Macbeth»: une femme de tête

Avec le rôle principal de «Lady Macbeth», la jeune Florence Pugh montre l’étendue de son talent et se positionne en tant qu’actrice à surveiller.

Pour son premier long métrage (il a signé quelques courts entre 2011 et 2013), William Oldroyd a choisi cette adaptation de «Lady Macbeth du district de Mtsensk», un roman paru en Russie en 1865 et écrit par Nikolai Leskov. Oeuvre d’Alice Birch (une inconnue elle aussi qui n’a à son actif qu’un court-métrage et un téléfilm), le scénario du long métrage de 89 minutes situe l’action dans l’Angleterre victorienne en insistant sur le sort réservé aux femmes de l’époque. Évidemment, la référence au titre de la pièce de William Shakespeare sous-entend calculs, meurtres et trahisons.

Katherine (Florence Pugh) est une jeune mariée qui vient de dire «oui» à Alexander (Paul Hilton), propriétaire terrien entre deux âges. Dès la nuit de noces – non consommée –, l’époux se montre d’une froideur implacable et d’une violence rentrée. Katherine doit bientôt faire face à l’étendue des interdits qui pèsent sur elle. Elle ne peut sortir de la demeure, doit se cantonner à gérer la maison. Elle est un meuble, ayant été «vendue» par son père avec un morceau de terrain. Son beau-père, Boris (Christopher Fairbank), est d’une sévérité implacable et Katherine s’ennuie. Ses seuls contacts humains se limitent à ceux avec Anna (Naomi Ackie), sa femme de chambre, qui ne fait qu’exécuter les ordres des maîtres de la maison.

Lors du départ d’Alexander, elle se jette sur Sebastian (Cosmo Jarvis), un domestique, entamant une liaison avec lui. Le meurtre suit, la jeune femme se révélant moins faible et soumise qu’on le pense au départ. Sa «révolte» est moins une quête de liberté que d’autonomie.

Avec sa réalisation («Lady Macbeth» comporte de grands moments de silence), précise (les plans de Katherine, assise ou allongée, sont d’une grande beauté) et d’une simplicité dépouillée, William Oldroyd s’applique à reproduire le carcan dans lequel est enfermée son héroïne. Le jeu de Florence Pugh est irréprochable, tout en nuances, et l’on ne saura jamais si elle est froidement calculatrice ou si son parcours est dicté par la spontanéité. Impressionnant!

Note: 4 sur 5