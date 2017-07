L'audace de Francisco Randez

«On n’a qu’une vie à vivre!» Voilà le leitmotiv qui guide chaque décision de l’animateur, entrepreneur et acteur Francisco Randez. Visiblement, cette philosophie le sert extrêmement bien, puisque c’est en ayant cette phrase en tête qu’il a accepté de se glisser dans la peau d’un danseur nu de «Cheval-Serpent».

Rencontre avec un homme qui va au bout de ses rêves, quels qu’ils soient.

Son enfance, son inspiration

Francisco brille dans son interprétation de Pete, le doyen des danseurs dans la série dramatique Cheval-Serpent.

«Pete n’est pas un mauvais gars, mais il a manqué d’amour, d’où son besoin d’avoir toujours de l’attention. Je suis allé puiser mon inspiration dans mon enfance pour camper ce gars-là. Je n’ai pas manqué d’attention comme lui. Au contraire, j’ai eu beaucoup d’amour. J’ai été élevé par cinq femmes: mes deux mères, la soeur de mon père et mes deux soeurs. Mon père n’a toutefois pas été présent dans ma vie, et c’est de ce sentiment que je me suis servi pour interpréter Pete», mentionne Francisco, qui a été élevé au sein d’une famille homoparentale.

«C’est la première fois que j’en parle publiquement! J’en ai préalablement discuté avec mes deux mères, et elles étaient d’accord pour que j’en glisse un mot dans une entrevue. Lorsque j’étais jeune, c’était encore tabou d’avoir deux mères. Aujourd’hui, on n’en fait plus de cas. La preuve, ça se retrouve même au petit écran: Dorice (Sophie Prégent) et Dominique (Élise Guilbault) forment un couple qui est au centre des intrigues dans la série.»

Le personnage de Pete est très impulsif: il agit en premier et réfléchit ensuite. Le comédien avoue connaître ce sentiment d’urgence de vivre.

«Plus jeune, j’étais un peu comme ça. Je cherchais toujours à vivre des émotions fortes. J’aurais pu mal virer, mais je me suis servi de cette énergie pour me dépasser, réaliser mes rêves et faire preuve d’audace. Jusqu’ici, ça m’a extrêmement bien servi!»

Se mettre à nu

Depuis la sortie de Cheval-Serpent sur ICI Tou.tv Extra, les Québécois peuvent admirer le corps sculpté au couteau de Francisco.

«La nudité? J’ai pesé le pour et le contre au début, lorsque j’ai passé l’audition pour jouer dans la série. Puis, quand j’ai décroché le rôle de Pete, j’ai fait la paix avec ça. Comme je devais incarner un danseur nu, je ne m’attendais quand même pas à rester habillé! (rires) Je me suis dit que, si le fait de travailler avec le trio de feu que sont la productrice Fabienne Larouche, l’auteure Danielle Trottier et le réalisateur Sylvain Archambault, qui sont des sommités dans leur domaine, impliquait qu’il y aurait des scènes de nudité, ¨fine¨! On n’a qu’une vie à vivre! Je ne pouvais pas passer à côté de cette expérience incroyable, juste par pudeur. Il faut sauter dans le train pendant qu’il passe, et si ça implique que les Québécois voient mes fesses, je n’ai aucun problème avec ça! (rires)»

Francisco est persuadé qu’il est né sous une bonne étoile sur le plan professionnel.

«Je suis souvent à la bonne place, au bon moment. Par exemple, il y a cinq ans, dans le cadre de l’émission ¨Sucré salé¨, j’effectuais un reportage sur la gang de Rythme FM. Comme le reportage se déroulait sur le bateau-mouche, je suis resté cinq heures avec eux, à discuter et à avoir du gros fun. Moi, je ne calcule rien dans la vie, je ne suis aucunement stratégique. À ma grande surprise, une semaine plus tard, le directeur des programmes m’offrait un poste d’animateur à Rythme FM. Ça fait maintenant cinq ans que je fais de la radio, et je viens de joindre l’équipe de CKOI. Ma vie est parsemée de beaux hasards comme ceux-là.»

Le célibat en 2017

Après une relation amoureuse de cinq années, Francisco s’est retrouvé célibataire. Il est seul depuis un an.

«Après la fin de cette relation, j’ai traversé une période de deuil. Puis, je me suis senti prêt à rencontrer, mais je trouve ça compliqué à l’ère des réseaux sociaux. Lorsque tu veux simplement discuter avec une jeune femme, tu passes pour un ¨weirdo¨, dans un monde où les rencontres défilent à la vitesse de l’éclair. Je suis donc ouvert à tomber en amour, mais je veux du vrai, de l’authentique, pas du superficiel», explique Francisco.

À 40 ans, se voit-il éventuellement en couple, avec un enfant?

«J’ai grandi dans un milieu modeste. Ma mère gardait des enfants pour joindre les deux bouts, et je lui donnais volontiers un coup de main. Plus tard, j’ai été moniteur dans un camp de vacances. Je suis bien quand je suis entouré d’enfants: j’aime leur énergie et le fait qu’ils vivent le moment présent. Mais je ne suis pas prêt à devenir père. Du moins, pas encore. La porte n’est pas fermée, mais je n’en suis pas là dans ma vie. Cela dit, je m’implique auprès des enfants, puisque je suis ambassadeur de la Fondation CHU Sainte-Justine. C’est important pour moi! J’ai cinq superbes neveux et nièces, et par mon implication, je veux redonner un peu de la chance qu’on a dans notre famille d’avoir des jeunes en santé.»

Fibre entrepreneuriale et esprit d’équipe

Francisco est l’un des propriétaires du restaurant vietnamien HÀ, situé sur l’avenue du Mont-Royal, à Montréal.

«Je ne me vois pas comme un homme d’affaires, mais plutôt comme quelqu’un qui a la fibre entrepreneuriale développée. Cela dit, j’ai besoin d’être entouré en affaires. Le restaurant HÀ, si je m’en occupais tout seul, ça n’existerait pas! Je suis pourri en comptabilité et en administration. (rires) Par contre, je connais bien la gestion des ressources humaines, le service à la clientèle et les communications. Dans ma jeunesse, j’ai travaillé dans différents restos, de ¨busboy¨ à serveur, et cette expérience me sert aujourd’hui. Cela dit, pour réussir, il est important de s’entourer des bonnes personnes, et j’ai la chance d’avoir de super partenaires dans l’aventure HÀ. Voilà pourquoi nous allons bientôt avoir une deuxième adresse, dans le Vieux-Montréal. J’ai aussi d’autres projets d’affaires que j’annoncerai à la fin de l’été, lance Francisco, qui carbure aux nouveaux défis. Je suis ¨plogué¨ sur le 220 volts! (rires) Heureusement, l’activité physique m’aide à canaliser mon énergie. J’ai longtemps pratiqué les sports de combat. Aujourd’hui, je m’entraîne tous les jours. J’ai besoin de ça pour garder le cap, sinon je m’éparpillerais dans 1001 projets.

Il réfléchit quelques secondes, puis poursuit : «Si je partais demain matin, je voudrais qu’on se souvienne de moi comme quelqu’un qui est allé au bout de ses idées, de ses projets et de ses rêves. Quelqu’un qui a osé!»

«Cheval-Serpent» est présentement disponible sur ICI Tou.tv Extra. On peut entendre la voix de Francisco tous les week-ends dès 11 h, sur les ondes de CKOI. Francisco est aussi chroniqueur à «Sucré salé» du lundi au vendredi, 18 h 30, à TVA.