Mike Pence en Estonie pour rassurer les pays baltes membres de l'OTAN

Le vice-président américain Mike Pence entame dimanche en Estonie une tournée destinée à rassurer les trois pays baltes, frontaliers de la Russie, avant de poursuivre la même mission en Géorgie et au Monténégro.

Dimanche, le premier ministre estonien Juri Ratas doit aborder avec lui la question de l'installation de systèmes américains de défense antiaérienne, que les pays baltes, membres de l'OTAN, aimeraient voir à la frontière orientale de l'Alliance, a-t-il dit au journal «Eesti Päevaleht».

M. Pence doit rencontrer lundi à Tallinn la présidente estonienne Kersti Kaljulaid et ses homologues lituaniennes Dalia Grybauskaïte et letton Rajmonds Vëjonis.

Il s'adressera ensuite aux soldats de l'un des quatre bataillons de la force Enhanced Forward Presence, déployés par l'OTAN en Europe de l'Est pour répondre aux craintes suscitées par l'annexion de la Crimée par la Russie en 2015 et le conflit dans l'est de l'Ukraine.

Pour les analystes locaux, il devrait offrir aux Estoniens ce qu'ils souhaitent entendre, surtout après la vague d'inquiétude soulevée par des déclarations sceptiques de Donald Trump sur l'OTAN et sa règle «un pour tous».

Selon le spécialiste des relations internationales de l'Université de Tallinn Matthew Cranadall, cité par la télévision publique ERR, M. Pence dira aux Baltes que «les États-Unis sont un bon allié, qu'ils sont loyaux et qu'ils apprécient leurs sacrifices telles les dépenses pour la défense à hauteur de 2% du PIB et la participation de leurs militaires aux opérations en Afghanistan».

L'analyste Andres Kasekamp, s'exprimant sur la même chaîne, a souligné que «le timing, avant les manoeuvres russes Zapad montre ce que les États-Unis veulent dire: nous surveillons de près tout ce qui se passe ici et vous pouvez être certains de notre soutien».

Ces exercices russo-bélarusses ont soulevé l'inquiétude en Lituanie, car ils se déroulent relativement près de la trouée dite de Suwalki (nord-est de la Pologne) considérée comme le point faible potentiel du flanc oriental de l'OTAN, où une hypothétique offensive russe pourrait facilement isoler les trois pays baltes.

Les autorités lituaniennes ont affirmé que jusqu'à 100.000 soldats russes et bélarusses pourraient y participer. Mais le ministre bélarusse de la Défense Andreï Ravkov a déclaré à l'agence russe TASS qu'en fait ils seraient environ 13 000.

Lundi soir, M. Pence devrait tenir un discours similaire à Tbilissi au président géorgien Guirgui Markvelachvili et le lendemain au premier ministre Guirgui Kvirikachwili.

Là aussi des assurances sur le soutien des États-Unis à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du pays seront bienvenues. D'autant plus que la Géorgie n'est pas membre de l'OTAN et que les souvenirs de la guerre russo-géorgienne d'août 2008 restent vifs.

Pour l'illustrer, le vice-président américain rencontrera mardi des soldats américains et géorgiens participant à l'exercice Noble Partner 2017.

À partir de mardi soir, il sera à Podgorica pour s'entretenir avec les dirigeants du Monténégro, un petit pays slave orthodoxe de 660 000 habitants sur les bords de l'Adriatique. Le Monténégro est devenu membre de l'OTAN le 5 juin dernier, au grand dam de la Russie, toujours très vigilante à l'égard de ce qu'elle perçoit comme son encerclement par les troupes de l'OTAN.

M. Pence y participera mercredi au sommet de la Charte Adriatique (A5) qui réunit, outre les États-Unis et le Monténégro, quatre autres pays de la région (Croatie, Bosnie-Herzégovine, Albanie et Macédoine). La Slovénie, le Kosovo et la Serbie ont le statut d'observateur et eux aussi devraient être représentés au plus haut niveau. L'objectif de cette association créée en 2003 est de préparer l'adhésion de ses membres à l'OTAN, objectif atteint jusqu'à présent par l'Albanie, la Croatie et le Monténégro, ainsi que par un pays observateur, la Slovénie.