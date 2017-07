Philippe Couillard écorche le PQ sur Anticosti

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, s’est défendu, samedi, d’avoir erré dans le dossier de l’exploitation pétrolière sur l’île d’Anticosti, comme l’a laissé entendre le Parti québécois (PQ).

«Ça prend un sacré culot. Ils signent un contrat pour Anticosti sans faire d’évaluation environnementale, en pleine campagne électorale. Imaginez si c’est nous qui l’avions fait. Ils laissent ça sur mon bureau, je suis pogné avec ça», a lancé M. Couillard, en marge de la Traversée du lac Saint-Jean, à laquelle il assistait.

Le PQ avait, la veille, salué le moratoire sur l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures sur l’île d’Anticosti, décrété par le gouvernement Couillard, tout en dénonçant qu’il ait «laissé planer l’incertitude pendant trop longtemps» dans ce dossier.

Dans le cadre de ce moratoire, le gouvernement du Québec a pris entente avec la majorité des partenaires du projet et leur remettra une compensation globale de 41,4 millions $. Il ne s’est toutefois pas encore entendu avec la Québécoise Pétrolia, qui a par le passé réclamé la somme de 200 millions $ en cas de résiliation du contrat.

Développement économique

Philippe Couillard a également balayé les critiques sur le message négatif que pourrait envoyer ce revirement au monde des affaires.

«Il y a beaucoup plus de gens contents que de l’autre catégorie. On est pour le développement économique. [...] On veut un investissement, mais attention, un investissement qui ne détruit pas nos milieux naturels», a-t-il déclaré.

«Dès le début, quand j’ai trouvé ça sur mon bureau, cette entente qui avait été signée par le PQ, je n’étais pas très content. On a honoré le contrat, mais il vient un moment où l’on doit prendre une décision», a-t-il indiqué, jugeant qu’une poursuite des travaux d’exploration aurait été en «contradiction» avec la candidature d’Anticosti au patrimoine mondial de l’UNESCO, qu’il soutient.

Fonds touristique

Le premier ministre du Québec s’est montré ouvert aux demandes du maire d’Anticosti, John Pineault, de mettre sur pied un fonds de développement pour mettre en valeur le patrimoine de l’île, sans cependant faire de promesse précise.

Il a cependant réduit les attentes sur la création d’un lien maritime pour la relier au reste du Québec. «Je suis sensible à l’idée du traversier, mais de là à dire qu’on va le faire, il faut faire des études», a rappelé M. Couillard.

- Avec la collaboration de Kevin Dubé