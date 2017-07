Un jeune garçon honoré pour ses réflexes lors d’un incendie chez lui

Un jeune garçon du New Hampshire a été honoré pour sa réaction rapide lorsque sa maison a pris en feu.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus.

Harrison Holt, huit ans, est maintenant un membre honorifique du Milan and Dummer Fire Department.

Harrison était à la maison avec son père, son frère et sa sœur dimanche dernier. Son père, John, venait tout juste de finir de tondre le gazon et d’aller ranger la tondeuse dans la remise rattachée à la maison.

«Je suis rentré à l’intérieur et environ 20 minutes plus tard, j’étais dans le salon et ça sentait la fumée», raconte le père.

John a vu les flammes dans la remise et a tout de suite attrapé un extincteur.

«Au moment où je suis arrivé près de la remise, c’était déjà pas mal hors de contrôle», se souvient-il.

Il a donné le téléphone à Harrison et lui a demandé d’appeler de l’aide.

«Nous courions tous les deux, il a composé le numéro, j’ai pris le téléphone et je suis allé chercher ma petite sœur qui est un bébé pour l’amener à l’extérieur», explique le garçon.

Alors que le feu se répandait jusqu’à la maison, Harrison amenait sa petite sœur jusqu’à un arbre à l’avant du terrain où son frère l’attendait.

Cet arbre avait été désigné comme point de rencontre pour la famille en cas de feu, ils avaient pratiqué un plan d’urgence seulement quelques semaines plus tôt.

«Harry avait dans un de ses bras sa petite sœur et dans l’autre main il avait le téléphone et jasait avec le 911», indique fièrement son père.

Le chef des pompiers Bud Chapman a mentionné que ce cas était un exemple qui démontre l’importance de parler aux enfants de la sécurité en ce qui concerne le feu.

«Faites un plan pour sortir de la maison, utilisez des détecteurs de fumée, pratiquez votre plan et soyez certains que vos enfants sont familiers avec celui-ci», rappelle le chef Bud Chapman.

Le feu a détruit la maison, mais la famille prévoit se rebâtir sur le même terrain.