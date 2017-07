Un septuagénaire porté disparu dans Ahuntsic-Cartierville

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sollicite l’aide de la population pour retrouver un septuagénaire qui est porté disparu depuis samedi matin dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.

Vittorio Stabile, 78 ans, est un homme blanc qui mesure 1 m 60 et qui pèse environ 58 kg. Il a les yeux bruns et les cheveux blancs. Il parle français et italien.

Au moment de sa disparition, il portait une casquette beige avec une inscription orange sur le devant, un chandail rose, une veste beige et des sandales noires avec des bas.

Comme à son habitude, M. Stabile est sorti faire un tour, mais il n’est pas rentré à sa résidence par la suite.

Les membres de sa famille s'inquiètent pour sa sécurité, car il souffre de diabète. Il ne serait pas en mesure de fournir ses informations personnelles et il doit prendre sa médication une fois par jour. Il pourrait également être confus.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.