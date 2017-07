Une femme de 75 ans victime de négligence à l'hôpital

Une femme a perdu confiance dans le système de santé. Elle estime que sa mère a été victime de négligence pendant son hospitalisation.

Sonia Lafrance et sa famille ont vécu un véritable cauchemar ces derniers mois après que sa mère eut fait un AVC en février.

Âgée de 75 ans, elle a été hospitalisée à l'Hôpital de Lanaudière à Joliette pendant près de deux mois. «Ma mère était négligée. Oui, abandonnée», affirme Mme Lafrance.

Cette dernière a décidé de prendre la parole pour dénoncer ce qu'elle qualifie de négligence envers sa mère lors de son hospitalisation.

«Elle a été laissée dans ses excréments, on l'a retrouvée, une infirmière et moi, sans culotte d'aisance. Des excréments séchés dans son lit. Ça veut dire que ça faisait longtemps. On l'avait probablement oubliée! Sans méchanceté, mais par débordement du personnel», ajoute la dame.

Physiothérapeute et ergothérapeute ont fait des recommandations pour améliorer son état, mais la septuagénaire n'aurait reçu qu'une infime partie des traitements.

«Les services que ma mère recevait, c'était en moyenne 10 minutes de physio, deux fois par semaine, maximum alors qu'un cas comme elle, ça devrait être tous les jours», déplore-t-elle.

Mme Lafrance a porté plainte, allant jusqu'à enregistrer sa conversation avec une responsable qui montre du doigt un important manque de personnel, de préposés aux bénéficiaires.

«Ça peut arriver des grosses lacunes importantes. Quand il y a des grosses lacunes importantes, c'est qu'on manque de personnel»

La responsable laisse même entendre que la direction de l'établissement pourrait diminuer les critères d'embauche.

«On est en train de réévaluer les critères d'embauche parce qu'avant ils étaient un peu plus sévères. Maintenant, il manque tellement de monde que la direction a pris des alignements différents.»

Aujourd'hui, sa mère est en CHSLD et sa confiance envers le système est ébranlée. «Tu pleures et tu te dis: ça a pas de bon sens, comment ça se fait qu'on est dans un système comme ça?» conclut-elle.