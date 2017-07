Début des préparatifs pour les Grands Feux Loto-Québec à Québec

Depuis 23 ans, les Grands Feux Loto-Québec sont un incontournable à Québec. De retour au mois d’août pour 6 soirs, c’est un évènement très attendu.

Ça fait maintenant 6 ans que le spectacle a déménagé. Les feux d’artifice sont lancés à partir d’une plate-forme au milieu du fleuve Saint-Laurent et les préparatifs ont débuté dimanche matin.

«Notre barge va être localisée entre le quai Paquet et le parc des Canotiers. Ça veut dire que les gens seront à 450 mètres de la barge, c’est extrêmement proche» explique la directrice générale, Élisabeth Farinacci.

Ce sera donc très impressionnant pour le public, mais tout un défi pour les artificiers.

«La barge nous amène des défis qu’on n’a pas nécessairement ailleurs. L’environnement très chaud parce qu’on est sur une base d’acier et le fait qu’on navigue dans le fleuve», a précisé l’artificier Hugues Lalonde.

Le spectacle de mercredi soir représente à lui seul 1 500 allumages ce qui représente plus de 2 000 détonations dans le ciel.

«Pour ce spectacle-là, la quantité nette d’explosif représente 1200-1300 kilos nets d’explosif. Il y a toujours un facteur de danger effectivement. Mais on travaille selon les règles de l’art.»

Le thème de cette édition 2017 : la danse. Pour l’occasion, l’organisation a décidé de se renouveler. En soirée, 200 danseurs se retrouveront au quai Paquet et à la place des Canotiers pour vous faire danser.

«Les danseurs seront parmi nous, on ne va pas vraiment savoir où ils sont. Ils vont être parmi nous pour nous inviter à bouger et partager un moment ensemble. Il va y avoir des performances, mais l’idée principale c’est d’inviter les gens à danser», a dit Élisabeth Farinacci.

Chaque soirée a une thématique différente et ça commence mercredi prochain avec une soirée Disco. Les Grands Feux Loto-Québec font partie des évènements gratuits qui attirent le plus de visiteurs dans la province. Cette année, ce sont plus de 350 000 personnes qui sont attendues, ce qui devrait apporter 5 millions de dollars en retombées économiques dans la région.