Des clients qui ne sont pas au rendez-vous

Les commerçants sur la rue Sainte-Catherine dans le Village gai de Montréal avaient eu l’assurance que l’achalandage serait en hausse lors du Grand Prix de Formule E, mais vif de constater que les promesses n’ont pas été tenues.

Malgré le beau temps et les spectateurs en grand nombre, les visiteurs ont préféré rester sur les installations du site de Formule E.

«Ce n’est pas terrible. On a prévu plus de personnel et de provisions et on n’a personne parce qu’on a dit de ne pas venir en voiture. Les gens sont partis trois ou quatre jours à la campagne. Mes clients réguliers sont absents et les spectateurs vont sur le site et se dirigent vers les camions de rue. Nous sommes lésés», explique un employé du café La Mie matinale.

«On a fait le même chiffre d’affaires sauf nous avons appelé 20 employés de plus parce qu’on pensait que ce serait occupé», a renchéri le tenancier de bars Peter Sergakis

Beaucoup de questions, peu de réponses

Les organisateurs du Grand Prix de Formule E sont restés évasifs sur les chiffres combinés pour la première édition.

«Il y a pas mal de monde qui a payé son billet. Les dignitaires ont été invités et je n’ai pas les détails sur (les billets achetés de la Ville de Montréal)», a mentionné Jacques Aubé, vice-président et chef de l’exploitation d’evenko.

Un bilan complet de l’événement aura lieu lundi, a précisé M. Aubé.