Des curieux ont assisté à la course gratuitement

Des dizaines de personnes ont assisté gratuitement à la course de Formule E sans rentrer sur le site à Montréal, dimanche, en restant le long des clôtures en grillage.

Sur le boulevard René-Lévesque, au coin de la rue Panet, une cinquantaine de personnes rassemblées près des grillages ont pu assister au départ de la course finale dimanche.

«C’est merveilleux, on a le plus beau "spot" et c’est gratuit, s’est exclamé André Ménard, venu de Saint-Jérôme pour assister à la course. En plus, on a reçu des casquettes des agents de promotion. On n’aurait peut-être même pas eu ça si on avait payé.»

Son ami Christian Pauzé, résident du secteur, n’a pas reçu les billets gratuits qu’on lui avait promis, mais dit que cette expérience lui donne envie de s’en procurer l’an prochain pour être dans les gradins.

Tout le long du parcours en grillage qui clôture le circuit, des panneaux bleus empêchaient les piétons de regarder les bolides filer à toute allure. Mais certains segments de quelques mètres étaient aménagés sans ces panneaux. Si bien que plusieurs piétons se sont rassemblés devant ces passages dégagés pendant les courses de dimanche.

50$ moins cher

«Je voulais m’acheter des billets, mais les moins chers étaient 50$ pour des billets debout et les sacs à dos étaient interdits. Tant qu’à avoir des billets debout, c’est bien de pouvoir regarder la course gratuitement d’ici. C’est surprenant», a fait remarquer Chantale Bergeron, rencontré sur le boulevard René-Lévesque pendant la course des qualifications dimanche.

«C’est le fun, mais on ne voit pas grand-chose, réplique quant à lui son ami Bruno Ouellet. Les meilleurs points de vue sont cachés par les panneaux bleus. On dirait qu’on regarde entre les craques d’un mur. Ils auraient dû laisser tout le circuit visible aux passants pour donner plus d’accès citoyens à la course. Mais c’est cool pareil.»

Là où ils étaient, ils pouvaient voir une courbe du circuit de la course, ainsi qu’un écran géant qui diffusait les images de tout le circuit.

Sur le site internet d’evenko, les billets pour assister à la Formule E se vendaient 45 $ pour un accès sans siège, 81 $ pour un billet dans les gradins et 131 $ pour un billet Premium avec un siège près de la ligne de départ ou de la sortie des puits.

«On s’en allait dans le Vieux-Montréal et on s’est dit qu’on allait arrêter dans le coin pour voir ce qui se passe, a quant à lui indiqué Frédéric Jasmin qui a regardé une partie des qualifications à partir du trottoir. C’est le fun que ce soit dans les rues, mais je ne m’assoirais jamais toute la journée au soleil pour ça.»

«S’asseoir sur les bancs en métal pendant toute la course, ça doit être chaud», ajoute son ami Claude Pomerleau, qui a aimé pouvoir voir la course gratuitement.