Des vandales nuisent au travail des pompiers en Colombie-Britannique

Déjà débordés par les incendies qui ravagent la Colombie-Britannique, les pompiers doivent en plus se méfier des vandales qui s’en prennent à leur équipement.

Ces derniers temps, des boyaux d’arrosage, des pompes et d’autres matériels utilisés pour combattre les incendies ont été vandalisés ou volés, a expliqué le porte-parole du Service de lutte aux incendies de forêt britanno-colombien, Kevin Skrepnek, dans une entrevue accordée au «Vancouver Sun».

Les voleurs qui profitent des ordres d’évacuation pour dérober les biens laissés derrière par des sinistrés et les plaisanciers qui continuent de se promener dans les zones interdites posent eux aussi leur lot de problèmes.

«Nous n’avons pas de tolérance pour les activités criminelles dans les secteurs évacués ou les secteurs ou nous opérons. Quiconque est soupçonné de vol ou de vandalisme sera arrêté», a mentionné M. Skrepnek.

Également, des plaisanciers se promenant en bateau sur des lacs utilisés par des avions pour faire le plein d’eau et des randonneurs qui allument des feux de camp au mépris des interdictions nuisent aussi au travail des pompiers. «Cela pose un risque non seulement aux membres du public faisait cela, mais ça dérange aussi nos opérations et ça affecte la sécurité de nos équipes», a ajouté le porte-parole.

Les personnes nuisant à une opération de lutte contre les incendies ou qui allument un feu de camp malgré l’interdiction s’exposent à une amende de 1150 $.

Depuis le 1er avril, 818 incendies ont dévasté environ 426 735 hectares en Colombie-Britannique. Selon le Service de lutte aux incendies de forêt, 151 brasiers demeuraient en activité dans la nuit de samedi à dimanche.

En comparaison, seuls 173 feux de forêt ont été recensés cette année au Québec, affectant environ 6512 hectares, selon la SOPFEU.