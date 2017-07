La famille de la victime va déposer une poursuite

C'est toujours l'incompréhension quelques jours après la mort tragique d'un jeune homme de 18 ans dans un grave accident de manège dans une foire de l'Ohio. Alors que certains manèges recommencent à fonctionner, la famille de la victime songe à poursuivre.

Les proches de Tyler Jarrell ont pris contact avec une firme d'avocats pour en savoir plus sur ce qui s'est passé, mais également pour déposer une poursuite pour une mort injustifiée.

«Tu ne devrais pas mourir parce que tu voulais faire un manège», explique Mark Kitrick, avocat de la famille Jarrell.

Le manège «Fire Ball» d'une hauteur d'un peu plus de 12 mètres tourne dans les airs et se balance de l'avant vers l'arrière.

Le 27 juillet dernier, Tyler prenait place dans une des nacelles du manège qui se sont détachées et qui ont été projetées dans les airs.

Les autorités ont toutefois affirmé que le «Fire Ball» avait pourtant passé plusieurs inspections.

Me Kitrick dit vouloir procéder rapidement pour être certain que toutes les preuves seront préservées. Il a également engagé un spécialiste en reconstitution d'accident et possiblement un enquêteur pour l'aider.

La famille de Tyler veut savoir pourquoi l'accident s'est produit et pourquoi la ceinture de sécurité n'a pas pu le sauver.

«Est-ce que les inspections ont été faites correctement? Est-ce qu'elles ont été faites rapidement? Est-ce qu'elles ont été faites comme elles le devraient? Qui l'a assemblé et pourquoi cela a mené à cet accident?» s'interroge l'avocat.

Pour l'instant, il dit que la famille ne pense pas à l'argent, mais simplement à obtenir des réponses.

Sept autres personnes ont été blessées lors de l'accident.