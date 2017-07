Le maire de Sainte-Anne-de-Sorel craint la disparition des îles

Le maire de Sainte-Anne-de-Sorel, en Montérégie, lance un cri d’alarme alors qu’il voit année après année les îles de Sorel rétrécir en raison de l’érosion des berges.

Les riverains se mobilisent aussi pour tenter de protéger les berges menacées par le haut niveau de l’eau, particulièrement cette année en raison des inondations qu’a connues le Québec le printemps dernier. Il semble que le fleuve Saint-Laurent n’ait jamais été si haut à cette période de l’année.

«C’est une sorte de cancer depuis un certain nombre d’années et, cette année, le cancer est amplifié à cause du niveau des eaux. À long terme, ce cancer-là va amener la disparition des îles, du moins une diminution importante», affirme Michel Péloquin, maire de Sainte-Anne-de-Sorel.

Selon M. Péloquin, les îles perdent en moyenne de quatre à cinq mètres de berges annuellement, mais il s’attend à une forte augmentation.

«Cette année c’est exceptionnel, ça va plus aller, je pense, dans les six ou sept mètres.»

Estiment que ses citoyens sont déjà sensibilisés à cette question, le maire souhaite plutôt passer le message aux plaisanciers qui ne sont pas de la région.

«Le problème qu’on a, c’est plus avec les plaisanciers qui viennent de l’extérieur et qui viennent passer quelques heures la fin de semaine. Ils sont moins sensibilisés à la question des vagues qui est un facteur important de l’érosion des berges», conclut Michel Péloquin.