Le vice-président exécutif d'evenko défend la Formule E

Le vice-président exécutif et chef de l’exploitation chez evenko, Jacques Aubé, qui fait partie des organisateurs des courses de Formule E à Montréal, a défendu la tenue de l’événement au cours de la fin de semaine.

Dans une entrevue accordée à TVA Nouvelles dimanche, M. Aubé a dressé un bilan positif, après une première journée de courses. «C’était super le fun hier [samedi]. J’étais un peu surpris, car il y a eu un peu de controverse, mais on est resté positif. Il y avait plusieurs personnes, les familles étaient là, la course était superbe, les gens ont vraiment participé», s’est-il réjoui.

M. Aubé n’a toutefois pas souhaité donner de chiffre en lien avec le nombre de billets vendus. «Ça, on va faire le bilan lundi, mais il y a quand même pas mal de monde qui ont payé leurs billets», a assuré le responsable, qui a toutefois affirmé ne pas détenir le nombre exact de places vendues.

Le vice-président chez evenko a aussi reconnu que la Ville de Montréal avait acheté plusieurs billets, mais sans pouvoir indiquer combien.

Ces dernières semaines, certains citoyens et commerçants établis aux abords du circuit de Formule E, aménagé dans le quartier Centre-Sud, ont critiqué le choix de l’emplacement en déplorant les travaux et les contraintes d’accès. «La Formule E ne pouvait pas se produire au circuit Gilles-Villeneuve, car il est trop grand. Le circuit devait être réduit et, à ce moment-là, il y avait des coûts trop grands», a fait valoir M. Aubé.

Le circuit Gilles-Villeneuve sera plutôt occupé par un autre événement organisé par evenko, le festival Osheaga, la fin de semaine prochaine. «Ce n’est plus une piste de course. C’est totalement différent. On a enlevé les murets, on a enlevé les clôtures, on pose 150 000 pieds carrés de gazon synthétique», a énuméré M. Aubé.

Le festival a été obligé de déménager ses pénates cet été, en raison du réaménagement de l’amphithéâtre naturel du parc Jean-Drapeau.