«On devient tout croche et on s'imagine plein de choses» - Martin Lanthier

À la veille du triste 10e anniversaire de la disparition de la jeune Cédrika Provencher, un des hommes qui a retrouvé ses ossements revient sur cette découverte.

Le12 décembre décembre 2015, Martin Lanthier et ami participait à une excursion de chasse au petit gibier à dans un secteur boisé de Trois-Rivières.

«On a découvert les ossements de cette taille et qui ressemblaient à ceux d'un enfant. On a contacté immédiatement la Sûreté du Québec et c'est là qu'ils ont pris possession des lieux et fouillé les alentours», raconte le chasseur qui ne pouvait pas trop donner de détails en raison de l'enquête qui est toujours en cours.

Même s'il était bien au fait de l'histoire entourant la disparition de la fillette, il n'a pas tout de suite pensé qu'il pouvait s'agir d'elle.

«Au départ non. On se pose des questions à savoir qu'est-ce que ça peut faire là et si c'est bien ça qu'on a découvert aussi. Il se passe quand même quelques secondes avant de réaliser qu'il s'agit vraiment d'un être humain», dit-il.

«C'est quand on réalise que c'est un être humain et, encore plus, un enfant que ça nous bouleverse. On devient tout croche et on s'imagine plein de choses», poursuit M. Lanthier.

Ce dernier n'est pas près d'oublier ce qu'il a vu ce jour-là. Il considère toutefois que cette découverte aura au moins permis à la famille Provencher d'entamer son deuil.