Sept ans sous l’emprise d’un pimp

Fortement ébranlée par la perte soudaine de ses parents, Laura (nom fictif) ne s’est guère méfiée lorsqu’un proxénète l’a séduite candidement à un arrêt d’autobus. Au contact de cet individu sans scrupules, la jeune fille timide est devenue danseuse nue, escorte, prostituée de rue et consommatrice de crack. À partir de documents judiciaires, voici l’histoire d’une victime courageuse, qui a réussi à se sortir des griffes d’un pimp après sept années de calvaire, et à le faire condamner à six ans de prison.

À 18 ans, Laura était l’aînée d’une famille de quatre enfants tissée serrée. Ses parents étant très protecteurs, elle n’avait jamais eu de petit ami.

Mais la jeune adulte vivait une période très difficile lorsqu’elle a rencontré Frédérick Francillon, à l’automne 2007.

Quelques mois plus tôt, son père a tué sa mère. C’est Laura qui a fait la macabre découverte dans le garage de la résidence familiale. Son père a été envoyé en prison, et toute la fratrie a dû déménager chez un oncle, où elle logeait dans le garage.

Quand Francillon l’a abordée à un arrêt d’autobus de Laval, en lui disant qu’elle était jolie, Laura était donc vulnérable, fragile. La jeune femme revenait d’un cours de chimie et elle se rendait à Montréal pour aller magasiner.

Francillon l’a suivie. Elle était à la fois mal à l’aise et incapable de dire non. « Je suis le troupeau, j’ai de la misère à m’exprimer », a dit Laura à la Cour, en racontant son histoire.

La jeune femme croyait avoir trouvé une oreille attentive, un homme compatissant. Laura s’est confiée à lui sur l’homicide de sa mère. Francillon s’est présenté comme un entrepreneur de 18 ans. C’était en fait un proxénète de 26 ans.

Des promesses

Tel un prince sur son cheval blanc, il lui a promis mer et monde. Une grande maison où toute sa famille pourrait vivre, une voiture, de l’argent à profusion.

Laura y a cru...

Pour avoir tout ça, Laura devait commencer par lui prêter 200 $. Francillon jure qu’il lui remettra 300 $ le temps venu. Le montant a vite gonflé, si bien qu’à la fin de la journée, il devait 1000 $ à Laura. Une grosse somme pour celle qui travaillait dans un Tim Hortons pour payer ses études.

Ce soir-là, Laura a dormi avec Francillon dans une chambre de motel.

«Je n’ai pas découché de chez nous, je suis allé passer la nuit avec lui parce que j’attendais cet argent-là», a-t-elle expliqué.

Le lendemain, sa famille a lancé la police à ses trousses. Les enquêteurs sont allés la cueillir à Laval.

Francillon n’allait toutefois pas laisser partir si facilement celle qui allait devenir sa poule aux œufs d’or. Il n’a cessé de l’appeler jusqu’à ce qu’elle réponde. Trois jours plus tard, il s’est présenté chez Laura, prétendument pour lui remettre son argent.

Porno et première fois

Mais le pimp avait un tout autre plan lorsqu’elle est montée dans sa voiture. Francillon et un homme qui l’accompagnait ont amené Laura dans une suite du Hilton de Laval.

«Là, il met des films pornographiques, puis on a notre première relation sexuelle», a-t-elle décrit. La première à vie, pour Laura.

Francillon et son ami fument du crack toute la nuit. Le lendemain, ils se font réveiller par la police de Laval, qui cogne à la porte. Ils arrêtent le proxénète.

Depuis la prison, Francillon appelle Laura. Il lui dit qu’il l’aime, qu’il est désolé, qu’il va rendre sa vie meilleure. Dès qu’il est libéré sous caution, son Don Juan passe la prendre en compagnie d’une jeune femme. C’est le début du calvaire de Laura.

On lui explique qu’elle devra devenir danseuse pour « l’entreprise » de Francillon.

Sois jolie...

«Tout ce que tu as à faire, c’est d’être jolie, puis de te déhancher. Puis, tu vas avoir 500 $ par jour», lui explique l’autre jeune femme. Mise en confiance par cette dernière, Laura se dit qu’elle «va l’essayer», pour ravoir son argent.

La jeune femme a dansé de la sorte, à 10-15 $ la chanson, pendant trois ans, à raison de cinq ou six soirs par semaine. D’abord dans un bar près de l’aéroport, ensuite dans deux clubs un peu plus prestigieux de Montréal.

Chaque nuit, lorsqu’elle revient au studio sans meubles ni réfrigérateur qu’elle partage avec Francillon, elle lui remet tous ses gains. C’est lui qui s’occupe des finances de «l’entreprise», lui dit-il.

Laura pensait que son homme plaçait l’argent quelque part, en vue d’acheter leur grande maison. En réalité, tous ses revenus étaient consumés, devant ses yeux, dans la pipe à crack de Francillon.

Il ne lui laisse rien. Laura ne s’achète jamais de vêtements ni de maquillage. Elle doit parfois voler pour manger ou se procurer des tampons. Si elle est gentille, et qu’elle a gagné assez d’argent, Francillon lui permet d’aller au McDo à l’occasion.

Lorsqu’elle demande un peu d’argent, il lui répond : Pa gen, ce qui signifie «Je n’en ai pas» en créole. Et si elle ose poser une question, Francillon devient vite agressif.

Une fois, il a trouvé de l’argent dissimulé dans la doublure du sac à main de la jeune femme. Il a piqué une colère monstre.

Laura ne peut jamais sortir sans lui, sauf pour aller «travailler». Lorsqu’elle ne travaille pas, c’est lui qui l’utilise comme objet sexuel.

Comme une poubelle

Tous les liens avec sa famille sont coupés, la confiance est brisée. Ses cartes d’identité ont toutes «disparu » sans explication. C’est sans issue, pense-t-elle: «Je suis loin du scénario que je me suis fait en 2007.»

Laura commence donc à prendre de la drogue avec son pimp. Mauvaise idée, a-t-elle vite compris. Francillon s’est mis à la battre parce qu’elle ramenait moins d’argent à la maison.

«Pour lui, je suis comme un sac à poubelle», a-t-elle souligné.

Il lui disait que plus personne ne voulait d’elle, que personne ne s’en soucierait si elle mourait. Le pimp réclamait toujours de plus en plus d’argent. Il a donc «booké» Laura dans des bars à gaffe.

«Les clubs à gaffe, ce sont les clubs où [il y a] de la prostitution », a expliqué la jeune femme à la Cour. C’est 100 $ pour une fellation, 200 $ pour une relation complète.

Laura a passé quelques mois dans un bar des Laurentides, puis il y a eu une descente. Elle a été arrêtée pour s’être trouvée dans une maison de débauche.

Elle s’en tirera avec 150 $ d’amende... et un dossier criminel.

Attachée et Poignardée

Francillon l’a ensuite envoyée dans un club de la Montérégie. Un soir, Laura n’est revenue qu’avec 60 $. Il y avait une tempête de neige et peu de clients s’étaient présentés au bar. Le pimp «a vu rouge». Il a accusé Laura de cacher de l’argent et d’avoir des relations sexuelles gratuites.

Francillon l’a attachée sur une chaise avec du duct tape. Il lui en a aussi mis sur la bouche, avant de lui planter un couteau dans la jambe droite.

«Quand il a enlevé le couteau, il a vu que ça saignait beaucoup, il m’a dit d’aller nettoyer ça, [que c’était] dégueulasse», a-t-elle décrit. Pas question d’aller à l’hôpital.

Le proxénète a ensuite envoyé Laura «faire des shifts» de 15 heures par jour en Beauce. Chaque soir, elle devait se rendre dans un Wal-Mart et envoyer ses gains à Francillon par Western Union.

Après deux semaines là-bas, Laura s’est mise à ressentir d’atroces douleurs au bas du ventre, au point où elle a dû être hospitalisée. Diagnostic : un kyste sur l’ovaire, en raison d’une trop grande activité sexuelle. Elle est restée trois jours sous antibiotiques.

Sortie de force de l’Hôpital

Puis, Francillon s’est impatienté. Il n’avait plus d’argent, ayant tout dépensé en cognac, drogue et prostituées en l’absence de Laura.

Le pimp s’est rendu à l’hôpital et a ordonné à la jeune femme de signer un refus de traitement, ce qu’elle a fait. Et le manège des clubs à gaffe a continué.

À cette époque, Laura devait travailler sans relâche pour parvenir à payer les frais d’avocats de son «conjoint». Francillon s’était de nouveau retrouvé derrière les barreaux, cette fois pour menaces de mort au propriétaire du logement qu’il partageait avec la jeune femme.

Pour gagner plus d’argent, elle a dû devenir escorte sur appel. Elle attendait les clients, attirés par des annonces sur internet, dans une chambre de motel.

Quand Francillon a été libéré sous caution, il a exigé que Laura «fasse la rue».

«Je suivais ses indications, il m’a dit : “T’embarques dans les chars, puis tu offres tes services”», a-t-elle expliqué.

Après chaque client, elle ramenait l’argent à son proxénète, qui se rendait directement chez son «pusher».

«Trou à rats»

Mais la paye ne rentrait jamais assez vite au goût de Francillon. Laura a donc dû commencer à recevoir les clients directement dans leur logement de Montréal, et ce, sept jours sur sept.

Puis le couple a déménagé à Laval, dans «un trou à rats». C’est là que Laura a vraiment atteint le fond du baril. Francillon l’obligeait à aller faire le trottoir sur le boulevard des Laurentides. Elle travaillait à toute heure du jour ou de la nuit, selon les humeurs et les besoins de son pimp.

«S’il avait une rage [de drogue] à 4 h du matin, il fallait que je me lève, [que] je mette mes souliers, puis que j’aille dehors», a-t-elle illustré.

Laura se sentait presque mieux dehors, loin de lui, jusqu’au jour où les maux de ventre sont revenus. Elle agonisait de douleur, si bien qu’une voisine a appelé une ambulance. Après deux jours à l’hôpital, Francillon l’a à nouveau forcée à signer un refus de traitement.

Pendant un an, Laura a ruiné sa santé dans la rue. Elle consommait du crack parce que «c’était la seule façon de surmonter ça». La jeune femme ne savait pas comment s’en sortir.

«J’ai été surprotégée par mes parents. Ça fait que quand je les ai perdus d’un coup, moi, je pensais que c’était ça la vie. Je pensais que c’était lui qui allait me montrer la vie, puis c’est ça qu’il m’a montré», a-t-elle mentionné.

Cachée quatre mois

En septembre 2014, après sept ans de terreur, Laura a pris son courage à deux mains. Elle a quitté Francillon.

«J’ai juste disjoncté, a-t-elle relaté. [...] Je me suis dit, c’est tellement dégueulasse ce que je vis qu’au pire je vivrai dans un parc.»

Elle n’a pas porté plainte, craignant des représailles pour elle ou sa famille.