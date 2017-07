Une célébration signée Kool and The Gang

Dire que la chanson «Celebration» est devenue l’hymne des grandes réjouissances est un euphémisme tant elle ne manque pas de s’y faire entendre. Non seulement Juste pour rire n’a pas failli à la tradition dimanche soir, mais il a en plus fait venir le groupe à l’origine du succès de 1980 - Kool and The Gang -, pour boucler sa 35e édition. Une célébration, comme il se doit.

Après presque 50 ans et 70 millions d’albums vendus à travers la planète, la formation américaine originaire de Jersey City sait comment frapper fort en ouverture. Et «Fresh», «Tonight» et «Too Hot» en ont fourni la pétulante preuve vers 22 h, tandis qu’une foule compacte de plusieurs milliers de personnes n’a pas boudé son plaisir de se déhancher.

La fièvre du «dimanche» soir

Malgré ce départ endiablé, les vétérans du R’n’B ont levé le pied. La ballade «Joanna», bien que populaire à sa sortie, manquait de tonus. N’empêche que l’atmosphère n’allait pas tarder à être ragaillardi, notamment par «Jungle Boogie» que le film «Fiction pulpeuse» a remis au goût du jour en 1994 et «Funky Stuff». Dès lors, on ne pouvait qu’imaginer à quel point la fièvre de la danse bouillirait en fin de parcours sur les rythmes de «Ladies Night», «Get Down on It» et de «Celebration». Ne manquait plus qu’une pleine lune en guise de boule miroir pour nous replonger au cœur de l’ère disco. Il faut dire qu’il aurait été étonnant de voir la gang fondée par les frères Bell, le saxophoniste Ronald «Khalis» et le bassiste Robert «Kool» échouer à transformer la place des festivals en gigantesque piste de danse.

Danseuses à gogo

Plus tôt, la chanteuse Addictiv a fait une entrée remarquée, accompagnée de danseuses à gogo. Mais là s’est arrêté l’intérêt. Plutôt que de chauffer l’assistance, son passage a produit l’effet inverse. Ses chansons sont tombées à plat, alors qu’on ne se faisait pas prier quelques minutes auparavant pour danser au son de «YMCA» et autres succès disco que crachaient les haut-parleurs.