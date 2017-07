La journée de la disparition de la jeune Cédrika Provencher a profondément marqué Guy McKenzie, père d'une des amies proches de la fillette. Il revient sur ce triste événement qui l'a marqué à jamais.

«Du moment que Karine m'a téléphoné le fameux 31 juillet au soir à 22h10 pour me dire que Cédrika n’était pas rentrée, qu'elle pensait qu'elle était chez nous. À partir de là, ma vie a changé», raconte-t-il.

Le soir même, il a participé aux recherches pour retrouver la fillette. À ce moment, tous croyaient que la fillette s'était égarée puis endormie quelque part.

Il a continué de participer aux recherches dans les jours qui ont suivi. «Tout le monde disait que c'était les 48 premières heures qui étaient critiques. Quand on a passé le cap des 48 heures, on a commencé à avoir plus peur.»

Grande amie de sa fille Mégane, Cédrika était très appréciée. Elle était vive, une «véritable petite boule d'énergie».

La découverte des ossements a été un moment difficile pour la famille de Guy McKenzie, mais au moins, cela aurait permis aux proches d'entamer leur deuil.