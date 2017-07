«C’était pas joli à voir», raconte une voisine

Lire aussi: Une véritable scène d'horreur, décrit un témoin

Une femme décrit le «film d’horreur» qu’elle a vu, arrivée sur les lieux du délit de fuite mortel survenu dimanche, à Pointe-Calumet.

En milieu d’après-midi, hier, les policiers ont pris en chasse une voiture à la conduite erratique, avant de la perdre de vue à cause de sa vitesse élevée. Le jeune homme au volant, accompagné de deux passagers, a terminé sa course folle après avoir embouti un poteau d’Hydro-Québec.

Claude Bergeron était avec les siens à l’extérieur quand ils ont entendu un fort bruit, après avoir aperçu «une voiture qui allait super vite». Alertés par la fumée, ils se sont rendus sur place, ignorant encore la gravité de la situation.

La porte du conducteur était entrouverte, et ce dernier était à l’extérieur de la voiture, à genoux. «Quand ont est arrivés, il s’est levé et il est parti à courir», entraînant à sa poursuite le fils de Mme Bergeron.

Avec d’autres témoins et les policiers, ils ont sorti la passagère de sa fâcheuse position et s’en sont occupés jusqu’à ce que les services d’urgence prennent la relève.

La jeune femme était dans un état «hystérique», «paniquée, sous le choc».

«Il y avait de la chair sur elle, donc c’était pas tellement joli à voir, mais elle était quand même consciente», a raconté Mme Bergeron à TVA Nouvelles. Aidée d’autres femmes qui l’accompagnaient, elles ont tenté de la nettoyer et de l’apaiser.

«C’est un film d’horreur, finalement. On voit ça juste à la télé, on ne voit pas ça en vrai, on ne penserait jamais voir ça en vrai», a poursuivi la résidente du coin.

Quant à la jeune femme, complètement paniquée, «elle disait que le conducteur était saoul, qu’ils étaient sur le party et qu’ils avaient arraché la tête à quelqu’un». Les jeunes gens qui se trouvaient dans la voiture arrivaient en effet d’une discothèque en plein air bien connue dans le secteur.

«Je ne veux pas accuser le Beach Club parce qu’ils ne sont pas responsables des actes des jeunes, mais mettons qu’il y a beaucoup d’incitation», a conclu la dame.