«Chaque fois qu’une disparition n’est pas élucidée, ça nous fait mal»

Ministre de la Sécurité publique à l’époque où l’enquête sur la disparition de Cédrika Provencher était à son paroxysme, Jacques P. Dupuis a eu à composer autant avec ses sentiments qu’avec la retenue et le protocole que son poste commandait.

«Chaque fois qu’il y a une disparition, particulièrement d’enfant, qui n’est pas élucidée, comme être humain, ça nous fait mal. Et comme ministre de la Sécurité publique, on a en plus une responsabilité vis-à-vis de la population», a expliqué d’entrée de jeu l’ancien politicien en entrevue.

Dès les premières heures de la disparition de la petite de 9 ans, le 31 juillet 2007, les médias se sont emparés de l’affaire et pour cause. Plus le temps passait, plus les heures étaient graves et les chances que Cédrika Provencher soit retrouvée vivante s’amenuisaient, malheureusement.

Voyant qu’il ne s’agissait pas d’une simple fugue, la police de Trois-Rivières a transféré l’enquête à la Sûreté du Québec (SQ) qui est outillée pour ce type d’investigation.

Soutien moral

«Dès que la SQ a établi son poste de commandement à Trois-Rivières, je suis allé rencontrer [les policiers] pour leur apporter un soutien moral. Il y avait énormément de pression médiatique. Mon ami Claude Poirier était dans le dossier et en parlait abondamment dans son émission quotidienne», expose Jacques P. Dupuis.

La police de Trois-Rivières puis la Sûreté du Québec ont eu à composer avec des critiques de toutes parts quant à leur travail d’enquête. Les mots «cafouillage» et «problèmes dans la transmission des informations» entre les corps de police ont été évoqués. Même la famille de la fillette était mécontente, se disant pratiquement tenue dans l’ignorance par les enquêteurs.

«Les parents et les grands-parents avaient fait part de leur insatisfaction, de leurs doléances. Ils disaient que les enquêteurs donnaient peu d’information sur la progression de l’enquête. Plusieurs mois après le début de l’enquête, j’ai rencontré la famille à Québec et j’ai demandé à ce moment-là à ce qu'elle soit informée. Les parents avaient besoin de savoir que les policiers travaillent.»

Alerte AMBER

L’alerte AMBER n’a jamais été déclenchée pour Cédrika alors que la famille insistait pour dire que leur enfant n’avait pas fugué, qu’elle avait été enlevée. L’alerte AMBER aurait-elle changé les choses? Qu’en pense Jacques P. Dupuis?

«Toutes les forces policières s’entendent pour dire que les premiers moments d’une disparition sont les plus importants. La rencontre des témoins, le ratissage des lieux. C’est sûr que l’alerte AMBER ajoute à la possibilité de résoudre la disparition le plus rapidement possible, mais ça n’arrive pas toujours», fait savoir l’ancien ministre.

Devant la non-résolution du cas de la fillette, certains avaient réclamé en 2007 qu’une équipe spéciale d’enquêteurs soit dévolue aux disparitions d’enfants. Jacques P. Dupuis ne voit pas les choses ainsi.

«Dix policiers dans un bureau. Je préfère 14 000 policiers au Québec qui savent quoi faire lors des premières minutes d’une disparition, on sera plus en sécurité. J’ai demandé à l’école de police qu’une formation soit donnée aux patrouilleurs et aux enquêteurs pour qu’ils sachent quoi faire dans les premiers moments d’une disparition», dit-il.