Des bénéfices en hausse de 35,7 % pour HSBC Canada

La tendance du début de l’année s’est poursuivie pour la Banque HSBC Canada, qui a dévoilé dimanche soir des résultats financiers de son deuxième trimestre montrant un bénéfice en augmentation par rapport à l’année dernière.

Au cours du deuxième trimestre 2017, clôturé le 30 juin, HSBC a généré un bénéfice, avant impôt, de 228 millions $, en hausse de 35,7 % par rapport à la même période de temps en 2016.

Le bénéfice par action s’est établi à 0,32 $ pour ce deuxième trimestre, il était à 0,35 $ pour le premier trimestre, contre respectivement 0,22 $ et 0,21 $ pour les périodes correspondantes en 2016.

La banque a expliqué ces résultats en évoquant, notamment, des reprises sur pertes de valeur liées aux prêts, principalement dans les secteurs pétroliers et gaziers, alors qu’un an plus tôt des pertes de valeurs élevées avaient été constatées.

«L'excellente performance enregistrée au premier semestre est imputable à l'amélioration continue de notre portefeuille dans le secteur pétrolier et gazier. Au deuxième trimestre, le secteur des services bancaires de détail et gestion de patrimoine a réalisé de nouvelles ventes nettes et celui des services aux entreprises a augmenté le nombre de nouveaux clients», a affirmé Sandra Stuart, PDG de HBSC Canada.