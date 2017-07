Des routes inondées après l’important orage

Une quantité impressionnante d’eau s’est accumulée sur certains tronçons de route de la grande région de Montréal après l’important orage de cet après-midi.

Des images envoyées par Simon Lefebvre via la page Facebook de TVA Nouvelles montrent le viaduc de la rue Salaberry, entre le boulevard Gouin et l’avenue Bois-de-Boulogne, complètement inondé. On peut également y voir des automobilistes particulièrement téméraires sur les voies devenues impraticables en raison du niveau d’eau très élevé.

Un autre internaute, Marc-André Morin, nous a transmis des images de l’autoroute 13 Nord, entre la rue Hickmore et le chemin de la Côte-de-Liesse, où une situation similaire s’est produite. Transports Québec a même dû fermer, pendant quelques instants, la voie de droite de cette autoroute à la suite de ces averses.

Terminé*** #A13 nord (Chomedey) hauteur de Hickmore, accumulation d'eau, voie droite bloquée — Québec 511 (@Qc511_Mtl) July 31, 2017

Ailleurs à Montréal, les voies de desserte de l’autoroute 40, tant en direction est qu’en direction ouest, ont aussi été fermées près du boulevard de la Côte-Vertu après avoir été inondées.