Formule E: «Mission accomplie», dit Coderre

Comme on pouvait s’y attendre, le maire de Montréal a dressé un bilan positif de la première course de Formule E à Montréal, un événement critiqué par de nombreux résidents et commerçants enclavés, ainsi que par les automobilistes.

«Pour une première, c’était quelque chose d’extraordinaire», a déclaré Denis Coderre en conférence de presse lundi matin, au lendemain de l’événement. «C’est mission accomplie.»

Grâce à l’événement, «Montréal a démontré qu’elle fait partie des grands», estime le maire.

Près de 45 000 personnes ont assisté à l’événement.

Selon lui, le fait que les transports en commun aient été gratuits sur l’île de Montréal, une initiative du maire, a permis d’éviter d’énormes bouchons de circulation

«Le chaos appréhendé n’a pas eu lieu. Ça prend des événements-chocs pour pousser la transition vers les transports écologiques.»

En raison de l’événement qui se déroulait sur des rues de la métropole, certains résidents et commerces ont été enclavés à l’intérieur du parcours de la course.

«Est-ce qu’il y a des choses à améliorer, oui», a-t-il reconnu. Mais selon Denis Coderre, ce sont des choses qui arrivent si on veut faire partie des grands.

Alejandro Agag, chef de la direction de Formule E Holdings, a déclaré que l’événement avait été un «grand succès».

La prochaine édition aura lieu les 28 et 29 juillet 2018.