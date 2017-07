Ils perdent la garde de leurs fils en raison de leur faible QI

Un homme et une femme de l’Oregon affirment avoir perdu la garde de leurs fils en raison de leur faible quotient intellectuel (QI).

Amy Fabbrini et Eric Ziegler se battent contre les services sociaux de l’État depuis longtemps pour prouver qu’ils sont capables de s’occuper de leurs enfants.

«Ils pensent que parce que nous avons ce handicap nous ne pouvons pas être de bons parents pour nos enfants», a expliqué Mme Fabbrini à la chaine de télévision KTVZ.

Selon des documents présentés à un juge pour enfants, leurs «capacités intellectuelles limitées» les empêcheraient de s’occuper correctement d’un enfant.

Leurs QI respectifs seraient de 70 alors que la moyenne se situe en général entre 90 et 110.

«Nous pensons que notre QI ne devrait rien à faire avec tout cela, tant que vous êtes capables d’aider votre enfant et d’en prendre soin», a ajouté la mère de famille.

Leur premier fils leur a été enlevé par la Direction de la protection de la jeunesse de l’Oregon seulement quatre jours après sa naissance il y a quatre ans.

«Un ami qui vivait avec nous a fait un signalement en disant qu’Eric ne s’occupait pas bien de Christopher», a précisé Amy Fabbrini.

Une assistante sociale qui connait le couple a décidé de se battre à ses côtés pour qu’il récupère ses enfants.

«Je n’ai jamais rien constaté d’alarmant chez eux», a fait savoir Sherrene Hagenbach.

Les services sociaux ont refusé de commenter le dossier, mais ont cependant tenu à préciser que le QI n’était pas le seul facteur qui les poussaient à retirer un enfant à des parents.

Bien qu’ils aient suivi de nombreux cours et reçu l’aide de proches, Amy Fabbrini et Eric Ziegler ne parviennent pas à revoir leur fils.

«Ils font tout leur possible. Ils en font même plus que ce qu’on leur demande et pourtant...», a dit Mme Hagenbach.

«C’est une bataille de tous les jours. C’est stressant, mais ça en vaudra le coup si nous récupérons nos petits à la fin», a conclut la mère de famille.