Kate Upton à Montréal, une présence à 150 000 $ US

La présence de la mannequin et actrice Kate Upton a coûté au moins de 150 000 dollars américains, et on ignore qui a ramassé la facture.

TVA Nouvelles a contacté l’agence représentant l’Américaine. En discutant avec un des employés, il a été possible d’apprendre que Mme Upton ne se déplace pas pour une somme inférieure à 150 000 $ US (186 710 $ canadiens), et qu’il en coûte souvent plus pour avoir droit à sa présence.

Samedi, le maire de Montréal, Denis Coderre, a partagé sur son compte Twitter une photo de lui-même en compagnie de la mannequin. «Bienvenue à Montréal, Kate», a-t-il simplement écrit, en anglais.

La femme de 25 ans a aussi discuté avec le maire, comme en témoignent plusieurs clichés pris sur le podium.

Les organisateurs de l’épreuve du ePrix de Montréal ont demandé à Kate Upton de remettre un des trois trophées aux côtés du ministre de l’Environnement, David Heurtel, et du maire Coderre.

Pendant son passage à Montréal, elle a partagé quelques photos sur son compte Twitter et sa page Instagram.

And they're off🔥 @fiaformulae comes to #MontrealePrix #electricstreetracing #FormulaE Une publication partagée par Kate Upton (@kateupton) le 29 Juil. 2017 à 14h57 PDT

Qui paiera?

La municipalité a assuré ne pas avoir payé pour la présence de Mme Upton, tout comme les organisateurs de l’événement.

Chez Formula E, on refuse de dire si la mannequin était présente à leur demande. On a aussi mentionné que si c’était le cas, on refuserait de dévoiler le montant.

Kate Upton est apparue à trois reprises sur la couverture de l’édition «maillots de bain» du Sports Illustrated, dont la dernière en mars 2017.