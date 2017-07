«Là maintenant, on est en train de mourir»

La décision du gouvernement Couillard de mettre fin aux forages pétroliers à Anticosti est loin de faire l’unanimité parmi les insulaires.

Lina a bien failli nous raccrocher au nez quand nous lui avons téléphoné lundi. «Les journalistes qui sont venus sur l’île ont toujours déformé nos propos. Ce n’est pas vrai qu’on était tous contre le pétrole», a expliqué celle qui habite l’île aux 200 000 chevreuils depuis 1998.

Finalement, la coiffeuse du village a accepté de se confier. Avec conviction, elle ne cache pas ses espoirs brisés par la décision de Québec. «Depuis que Pétrolia était là, on voyait déjà une différence», a-t-elle fait remarquer.

En louant ses locaux pendant l’hiver, la compagnie pétrolière de Québec avait, par exemple, permis à la boutique d’artisanat de rester ouverte durant la saison touristique. Les revenus de l’épicerie et de la quincaillerie ont aussi augmenté depuis le début des forages.

L’entreprise a également tenté d’investir dans les infrastructures du village, ce qu’a toujours refusé le nouveau conseil municipal, qui lui est hostile.

«Ce qui me choque, c’est qu’on s’est divisés entre nous autres. Au moins, avec l’exploration, on aurait eu l’heure juste à propos du pétrole. Si ça avait valu la peine, on aurait pu avoir un vrai débat», s’est désolée Lina, qui affirme être regardée de travers parmi la communauté pour ses prises de position.

En cas d’exploration, Pétrolia s’était engagée à fournir davantage de vols pour soutenir le flot de travailleurs de l’extérieur. L’avion est le seul moyen de transport qui relie l’île au continent lorsque les eaux de l’estuaire du Saint-Laurent se figent.

Stéfane Tremblay ne se fait toutefois pas d’illusion. «On n'en serait probablement jamais venu à l’exploitation parce que ça aurait fini par coûter trop cher. Mais si on était allés jusqu’au bout de la phase d’exploration, on aurait pu enfin passer à autre chose», s’est désolé l’ancien maire.

Comme l’ont fait ses deux prédécesseurs, il songe aujourd’hui à quitter le village qui l’a pourtant vu grandir. «Au moins avec l’exploration, il y avait un peu d’activité économique. Là maintenant, on est en train de mourir!», s’est-il exclamé.

Il laisserait alors derrière lui une communauté vieillissante, passée sous la barre des 200 âmes, asphyxiée par un taux de chômage qui dépasse les 60 % en hiver, délaissée par tous ses jeunes, qui n’ont sûrement pas envie d’élever une famille dans un village où l’école primaire et secondaire ne comptera que quatre élèves l’an prochain.

«Quand j’entends les gens de la ville dire qu’Anticosti est un joyau et qu’il faut le protéger, je leur demande s’ils viendraient vivre ici eux autres. Souvent, ils ne sont jamais venus. Qu’ils se mêlent donc de leurs affaires!», a conclu Lina, sur le coup de l’émotion.