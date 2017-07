Les multiples renvois dans le personnel de la Maison-Blanche n’ont pas manqué de faire réagir les commentateurs du monde entier.

Après le secrétaire général de la Maison-Blanche, Reince Priebus, qui a été limogé vendredi dernier, c’est au tour du directeur de la communication du président des États-Unis, Anthony Scaramucci, de se faire montrer la porte.

«La Maison-Blanche en ce moment, c’est la Cour des Miracles! Il n’y a pas un communicateur qui peut travailler là dedans et accomplir quoi que ce soit», a fait savoir l’analyste politique, Luc Lavoie, à l’émission «LCN ce soir».

«C’est difficile de communiquer des mensonges, de les défendre. C’est d’autant plus difficile quand le patron ne vous avise même pas et qu’il annonce (...) ses décisions par Twitter en 140 caractères (...) À la tête de la Maison-Blanche, on a l’homme le plus vulgaire qu’on puisse imaginer. On n’a jamais rien vu de tel!»

Pour Luc Lavoie, le fonctionnement actuel de la politique et de la communication à Washington est en totale contraction avec ce qui se fait habituellement.

«Les États-Unis ont toujours été dirigés par des gens qui essayaient d’utiliser les bons mots, car on savait que cela était décortiqué un peu partout dans le monde pour en connaitre la signification profonde», a-t-il expliqué.

«Ici, c’est mensonges et surprises. Il n’y a aucune discipline dans tout cela.»

L’analyste politique pense cependant que l’arrivée de John Kelly à la tête du personnel de la Maison-Blanche permettra d’améliorer les choses.

«La seule chance, et permettez-moi d’être sceptique, c’est l’arrivée du général John Kelly à la tête du staff de la Maison-Blanche. C’est un général qui vient des Marines, la force la plus disciplinée et la plus puissante de l’armée américaine. C’est un gars qui a une excellente réputation», a-t-il dit.

«Son problème ne va pas être tant de contrôler la Maison-Blanche que son locataire.»