La victime ne portait pas de gilet de sauvetage

L’homme qui s’est noyé samedi matin dans le lac Ramsay, en Outaouais, est Melvin Larose, un homme de 56 ans originaire de la municipalité de Pontiac, ont révélé lundi les forces policières.

Selon ce que l’enquête a permis d’établir, M. Larose ne portait pas de gilet de sauvetage au moment où son embarcation a chaviré. Pourtant, des vestes de flottaison inutilisées étaient présentes dans l’embarcation, a précisé la police de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.

Melvin Larose a sombré dans le lac Ramsay vers 9 h samedi matin et son corps a été retrouvé par les plongeurs de la Sûreté du Québec plus de 12 heures plus tard, en fin de soirée.

M. Larose était allé pêcher en compagnie d’un ami lorsque leur embarcation a chaviré sur le plan d’eau.

L’un d’eux a réussi à regagner la rive à la nage, mais Melvin Larose n’y est pas parvenu.

Ni l’un, ni l’autre, ne portait de veste de flottaison.

Selon les autorités, l’alcool ne serait pas en cause dans ce drame.

Une fausse manœuvre pourrait avoir contribué au chavirement de l’embarcation, a indiqué la police.