Le MAPAQ met en garde contre les intoxications à la salmonelle

En raison d’un certain nombre de cas d’intoxication alimentaire à la salmonellose recensés au Québec depuis le début de l’année, le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a tenu à mettre en garde la population et à donner des conseils de prévention.

Selon le MAPAQ, ces intoxications à la salmonelle seraient liées à la consommation de produits de poulet cru, ou partiellement cuit, souvent panés et vendus congelés.

Afin de les prévenir, le Ministère rappelle qu’il est important de bien lire les instructions de cuisson indiquées sur la boîte ou sur l’étiquette du produit et de s’y conformer.

«Même si ces produits semblent être déjà cuits, ils ne le sont pas. De plus, la cuisson au four à micro-ondes est non recommandée. Il est important de rappeler que, dans tous les cas, une cuisson adéquate des produits de poulet détruit la bactérie.», peut-on lire dans un communiqué.»

Il est également primordial de se laver les mains après avoir manipulé ces produits, de bien nettoyer les ustensiles et les surfaces de travail.

Symptômes

Généralement, une intoxication à la salmonelle provoque nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales et fièvre. Ils peuvent survenir de 6 à 72 heures après la consommation de produits de poulet et peuvent durer plusieurs jours. Le MAPAQ recommande de consulter un médecin si ces symptômes apparaissent.