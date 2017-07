L’ex-femme de Chester Bennington lui rend un vibrant hommage

Quelques jours après le suicide de Chester Bennington, son ex-femme lui a rendu un poignant hommage sur Facebook. Samantha Bennington était l’épouse du chanteur de 1996 à 2005, et elle a un fils avec lui.

Elle est passée par Facebook pour exprimer son chagrin et évoquer le temps qu’elle a passé avec le chanteur de Linkin Park.

«Les mots ne sont pas suffisants pour exprimer la perte que mon fils et moi ressentons, à l’instar de toute notre famille, après la disparition de mon ex-mari, qui était aussi le père de mon fils, a-t-elle publié. Ça semble irréel au possible ! Je lui souhaite d’avoir trouvé la paix. Mon fils et moi sommes très croyants et nous voulons partager nos croyances avec vous si cela peut vous soulager un peu...»

Pour Samantha Bennington, les hommes naissent avec un « contrat moral », et ils peuvent disparaître lorsque celui-ci est rempli.

«Il a accompli son destin en aidant les gens avec sa musique, une poignée de main, une discussion ou même une étreinte, a-t-elle ajouté. Que vous l’ayez croisé sur scène ou ailleurs, il touchait les gens de manière très positive... Depuis mes 19 ans, Chester a été mon meilleur ami, mon mari, le père de mon fils, un associé, et je suis très honorée d’avoir créé tout ce que nous avons créé ensemble. Je suis fière d’avoir accompli mon propre destin à ses côtés et d’avoir fait tout ce que nous avons fait ensemble. Merci de m’avoir offert le plus beau des cadeaux, notre fils, Draven. Je te promets d’élever un bel homme intègre, humble et gentil. Et surtout, plein de compassion et d’amour. »