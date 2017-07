Normandeau et ses coaccusés veulent un procès devant un juge seul

Les avocats de Nathalie Normandeau, de Marc-Yvan Côté et de trois des cinq coaccusés étaient en cour lundi pour demander de subir un procès devant juge seul.

Cette procédure technique faite en l’absence des accusés a été complexifiée par le fait que François Roussy, l’ex-maire de Gaspé, attend quant à lui un complément de divulgation de preuve avant de faire son choix. En mai dernier, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) avait annoncé qu’il renonçait à l’enquête préliminaire, envoyant directement les accusés à procès.

De leur côté, les avocats des accusés ont répliqué en faisant une demande pour que leur client subisse un procès devant juge seul, donc sans jury. Cinq des sept accusés ont donc officialisé leur demande lundi matin en déposant celle-ci devant un juge de la Cour du Québec.

Une demande à laquelle la Couronne a annoncé qu’elle s’opposerait. Un débat pourrait donc avoir lieu ultérieurement pour savoir si le procès aura lieu devant un juge seul comme le demande la défense ou encore devant juge et jury comme le souhaite la Couronne.

Choix différent?

Entre-temps, François Roussy sera devant la Cour supérieure vendredi pour obtenir son complément de divulgation de preuve. L’analyse de ce document devra ensuite prendre trois semaines.

Ainsi, la date du 29 août a été ciblée afin de connaître les intentions de l’ex-maire de Gaspé. Si, contrairement à ses coaccusés, il décide de subir son procès devant juge et jury, il pourrait donc y avoir deux procès séparés. Celui de François Roussy et celui de Nathalie Normandeau, Marc-Yvan Côté, Bruno Lortie, France Michaud et Mario Martel.

Finalement, le septième accusé, Ernest Murray, sera aussi de retour en cour vendredi et son dossier pourrait prendre une voie différente de celle des six autres personnes arrêtées le 17 mars 2016. La date du 11 septembre a aussi été ciblée afin d’y déterminer une date de procès pour l’ensemble du groupe.

Nathalie Normandeau, l’ex-vice-première ministre, fait face à huit chefs d’accusation de fraude, complot, corruption de fonctionnaires et abus de confiance. Les autres accusés font face au même type d’accusations.