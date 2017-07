«On n'a pas le choix de continuer» - le père de Cédrika

Il y a dix ans jour pour jour, le père de la petite Cédrika, Martin Provencher, voyait sa fille pour une dernière fois.

«Il y a du monde autour de nous autres. On n’a pas le choix de continuer, a lancé M. Provencher, en entrevue à TVA Nouvelles à l'occasion de ce triste anniversaire. Même quand on cherchait la petite, on n’avait pas le choix. Tant qu'on ne sait pas, il fallait chercher.»

Selon le père, le pire, c'était de ne pas savoir ce qui était arrivé à sa fille. Maintenant, c'est l'attente de voir un jour quelqu'un payer pour son crime.

«Ça va aider à faire un autre bout, mais il ne faut pas vivre de cette vengeance», a poursuivi le père.

De son côté, le grand-père de Cédrika, Henri Provencher, s’est donné pour mission de travailler à éviter que d'autres enfants soient victimes d'enlèvements.

«Cédrika, on ne peut plus rien pour elle. On peut juste se souvenir d'elle de façon à éviter que ça arrive à d'autres enfants», a-t-il expliqué.

Henri Provencher a souligné l’anniversaire de la disparition, lundi, en annonçant la fondation du Centre de recherche et de prévention sur les enlèvements, les disparitions et les fugues d'enfants, qui travaillera en collaboration avec sa fondation.

«Il reste tellement à faire pour sécuriser les lieux où sont nos enfants, c'est un travail de tous les jours», a-t-il conclu.

Une vidéo, assortie d’une campagne de financement, a aussi été lancée pour sensibiliser la population au bouleversement qu'entraîne la disparition d'un enfant.

Il est possible de faire des dons via le site de la fondation Cédrika-Provencher.