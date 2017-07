Près de 3 millions de visiteurs pour Juste pour rire et ses festivals

La popularité de Juste pour rire, Just For Laughs et autres initiatives du groupe de Gilbert Rozon a rassemblé trois millions de festivaliers en juillet.

Ce succès a aidé à atteindre le plus haut taux d’occupation des hôtels à Montréal pour un mois de juillet avec 86,5 %, a annoncé Gilbert Rozon lundi, en conférence de presse.

Mais bâtir cette réussite a pris un certain temps.

«Ce qu’on a vécu comme 35e, ça ne s’est pas préparé en une année, a avoué le président fondateur de Juste pour rire. Ça fait six-sept ans qu’on travaille sur un Zoofest qui cette année a atteint son point culminant, un Bouffons [Montréal] qui partage le bonheur par la bouffe, sur la danse, les hommages, les comédies musicales...»

La frayeur du samedi

Tant en français qu'en anglais, les organisateurs sont très fiers de leurs réalisations, spécialement avec une journée chargée comme samedi dernier.

«Samedi soir, il y avait sept plateaux de tournage pour le monde entier qui travaillaient en même temps. On avait les anges du 375e, les rues étaient bloquées partout, il y a eu des pannes électriques et tout le monde a été servi, tout le monde a livré», s’est réjoui Gilbert Rozon.

Bruce Hills, le chef de l’exploitation à Just For Laughs, craignait d’ailleurs particulièrement ce 29 juillet.

«La soirée de samedi nous effrayait depuis un bon moment, a-t-il laissé savoir. Nous savions que des rues étaient barrées, qu’il y avait le grand spectacle du 375e, la course de la Formule E. Nous avons entendu dire que le métro a été paralysé, qu’il était impossible de se garer en raison des rues fermées. Nous avions un spécial télé avec Netflix, un spectacle pour Bell, un gala pour CBC... [Mais] nous avons réussi.»

La générosité de Jim Carrey

Parmi la pléiade de vedettes qui se sont succédé à Just For Laughs - Kevin Hart, Jerry Seinfeld, Judd Apatow, Craig Ferguson ou encore Trevor Noah -, Bruce Hills a été impressionné par une chose: la générosité de celles-ci.

Il a rappelé le passage de la star canadienne Jim Carrey pour discuter de sa série «I’m Dying Up Here» et recevoir le Prix génération.

«Ce soir-là, il est allé dans un club d’humour, le Yuk Yuk, pour voir de jeunes humoristes, ce qui a fait leur festival et peut-être même leur vie. C’est un gentleman. Ce fut un honneur de l’accueillir ici.»