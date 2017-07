Retour à la normale progressif à Montréal

Les perturbations liées à la Formule E vont se prolonger encore quelques jours. Les automobilistes, tout comme les résidents du quartier, devront s’armer de patience: les rues fermées à la circulation seront graduellement rouvertes.

Le démontage du circuit et des installations a débuté dimanche et devrait durer jusqu’à la fin de la semaine et sera principalement réalisé de nuit.

Dès lundi matin, plusieurs axes seront déjà ouverts à la circulation:

- l'avenue Viger (entre l'avenue Papineau et la rue Berri);

- la rue Saint-Antoine (entre les rues Berri et Notre-Dame);

- la rue Staint-Hubert (entre l'avenue Viger et la rue Saint-Antoine );

- l'avenue Papineau (entre l'avenue Viger et le boulevard René-Lévesque Est);

- la rue Notre-Dame (entre les rues Saint-Antoine et Panet);

- la rue Panet (entre les rues Viger et Notre-Dame).

Mardi, les rues suivantes seront également rouvertes:

- le boulevard René-Lévesque (entre la rue Berri et l’avenue Papineau, côté nord seulement avec contresens);

- la rue Berri (entre la rue Viger et le boulevard de Maisonneuve);

- la rue Amherst, à l’intersection du boulevard René-Lévesque;

- toutes les rues transversales entre la rue Saint-Hubert et la rue de Champlain

Mercredi, l’intersection du boulevard René-Lévesque et la rue Wolfe sera rouverte.

Vendredi, le boulevard René-Lévesque sera complètement rouvert à la circulation, tout comme les rues Saint-Hubert, Saint-André et Saint-Thimothée (entre de la Gauchetière et René-Lévesque).

Finalement, l’avenue Papineau, entre le boulevard René-Lévesque et la rue Viger, sera accessible à la circulation dès samedi.