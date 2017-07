Sentence «dissuasive» pour un petit producteur de THC

Un petit producteur de drogue qui fabriquait du THC au moyen d’un procédé présentant un important risque d’explosion a écopé d’une sentence «dissuasive» d’un an, et ce même si la quantité produite était négligeable.

Carl Buteau se disait à l’aise avec les chalumeaux et les produits inflammables. L’idée de faire un concentré de cannabis en extrayant son THC à l’aide de butane était donc «une recette de gâteau qu’il voyait comme un défi technique à relever».

L’homme a toutefois attiré l’attention des policiers en se faisant arrêter en compagnie d’un «important voleur».

En fouillant le cellulaire de Buteau, les limiers ont alors découvert des photos de sa production de THC.

Selon l’expert qui a analysé les installations, cette production présentait un danger «imminent d’explosion» pouvant détruire un bâtiment et tuer des gens à proximité. Une simple étincelle causée par l’électricité statique pouvait ainsi faire tout sauter.

Peine dissuasive

Le juge René de la Sablonnière a indiqué que la production de 14 grammes n’était pas importante, mais que «la dangerosité compens[ait] l’argument de la faible quantité». Ainsi, dans le but d’imposer une peine dissuasive et de dénoncer ce procédé de fabrication d’une grande «simplicité», le juge a condamné Buteau à un an de prison.