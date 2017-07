«Un calvaire pour la famille, un échec pour moi» - Claude Poirier

Dix ans ont passé et personne n’a oublié son sourire, ses taches de rousseur et son foulard scout, surtout pas Claude Poirier pour qui la disparition de Cédrika Provencher, cette gamine de 9 ans de Trois-Rivières qu’il n’a pas réussi à ramener vivante à ses parents, est un échec.

Martin et Karine Provencher avaient demandé au chroniqueur judiciaire quelques heures après l’enlèvement de leur fille, car ils lui faisaient confiance, de les aider à retrouver Cédrika. Durant quatre mois et demi, jour et nuit, Claude Poirier a eu sur lui un cellulaire dont le numéro était abondamment diffusé dans les médias. «J’ai dû avoir 700 ou 800 appels. À 90%, des voyantes, fait-il savoir. [...] Ça a été un échec.»

«J’avais 100 000 dollars à ma disposition, je pensais que quelqu’un [allait parler]. Si un pédophile enlève un enfant et ne raconte pas son histoire au départ, bonsoir, merci beaucoup. Souvent, les informations viennent d’un gars qui n’est pas capable de vivre avec son secret et se confie à quelqu’un», expose-t-il.

Rendez-vous à Saint-Maurice

Rien de concluant depuis le 31 juillet 2007, soir de la disparition de Cédrika qui serait montée à bord d’un véhicule près du parc Chapais dans le but d’aider un homme à retrouver son chien. Toutefois, Claude Poirier affirme avoir reçu un appel qui aurait pu le mettre sur une piste intéressante, mais son ouïe lui a joué des tours.

«Quelqu’un m’avait contacté pour me dire de le rencontrer sur le bord de la 40. J’avais compris Saint-Sulpice, j’ai attendu, mais rien. On ne m’a jamais recontacté. C’était Saint-Maurice où les ossements ont été trouvés», se remémore Claude Poirier. Les restes humains de la petite Cédrika ont été découverts par hasard dans un boisé par deux chasseurs, en décembre 2015.

Il en parle, mais le démontre peu, Claude Poirier a des regrets, l’histoire l’a miné. «Je ne l’aurais pas retrouvée vivante si j’avais bien compris le message, mais on aurait probablement retrouvé les ossements plus vite», laisse-t-il tomber.

«Travail mal fait»

Le chroniqueur judiciaire soutient que le «travail des policiers a été très mal fait dès le départ. On le sait que les 24, 36 premières heures sont cruciales».

Il aurait fallu déclencher une alerte AMBER puisque des témoins avaient parlé d’une Acura rouge rôdant près du parc Chapais aux policiers de Trois-Rivières, appuie Claude Poirier. La mère de Cédrika, Karine, avait même imploré les policiers de le faire sans succès, dit-il.

L’enquête a finalement été transférée à la Sûreté du Québec (SQ). Les enquêteurs ont toujours eu un Trifluvien dans leur mire, mais en dix ans, ils n’ont pas réussi à mettre leur suspect numéro un derrière les barreaux pour l’enlèvement et le meurtre de la jolie Cédrika Provencher.

«Ça a été un calvaire pour la famille et un échec pour moi. J’ai échoué», souffle Claude Poirier.