Un dossier qui hante les policiers

Bien que dix ans plus tard, le meurtrier de la jeune Cédrika Provencher n’ait toujours pas été puni, l’ex-agent de la SQ Jean-François Broche affirme que, non seulement, le dossier est toujours ouvert, mais qu’il occupe encore les pensées des policiers.

«J’étais là en 2007 (...) et on y pense régulièrement, ce sont des choses qui nous hantent, les enquêteurs, les dossiers non solutionnés de ce type-là», dit-il.

L’ex-policier explique que l’enquête fait désormais l’objet d’une révision par des agents de l’unité des dossiers non résolus et que des nouvelles technologies sont utilisées afin de trouver des nouvelles pistes.

«On appelle ça les dates d’agenda alors on ressort le dossier, on revoit, on réévalue le dossier, on recherche avec les nouvelles technologies des pistes possibles et des portes qui pourraient s’ouvrir», précise-t-il.

Suspect numéro un

En entrevue, dimanche, sur les ondes de LCN, le père de Cédrika a appelé Jonathan Bettez, arrêté pour possession de pornographie juvénile en 2016 et considéré comme le principal suspect dans la disparition, à collaborer.

«Sans présumer de sa culpabilité, il reste que les accusations qui sont portées contre lui dans les dossiers de pornographie juvénile sont très similaires (...) au cas qui nous intéresse», soutient M. Brochu.

«Dans le dossier comme celui-là, on le voit, tout le monde le sait, il y a plusieurs éléments qui nous indiquent une piste, une direction, on appelle ça de la preuve circonstancielle et ça c’est comme une chaîne, c’est aussi fort que le plus faible de ses maillons», ajoute-t-il.

«J’espère que tous les soirs, quand il ferme les yeux, il fait des cauchemars», conclut l’ex-policier.