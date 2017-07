Un grand-père frôle la mort devant sa famille à Porto Rico

Un grand-père a frôlé la mort après avoir été victime d’un grave accident nautique dans les Antilles, la semaine dernière. Trois autres membres de sa famille ont aussi été blessés lors de la collision. Le cauchemar s’est poursuivi dans deux hôpitaux, où l’homme a attendu près 35 heures.

La famille de Québec prenait part à la visite nocturne d’une baie bioluminescente près des côtes de Lajas, à Porto Rico, quand l’embarcation dans laquelle elle prenait place est entrée en collision avec un bateau de plaisance à moteur.

L’accident qui s’est produit mardi dernier a fait 22 blessés, dont trois gravement. La famille McCann n’est pas épargnée.

«On s’est fait frapper par un speed boat qui s’en venait à toute vitesse. [...] Deux des hélices ont lacéré la peau de ma fille, le crâne de mon père et le toit de notre bateau, qui s’est effondré sur nous», témoigne Julie McCann.

Fractures ouvertes

Mme McCann relate avoir subi des blessures mineures, tandis que sa fille de 17 ans a subi des lacérations au dos et au bras, et sa belle-mère a eu un bras disloqué et une commotion cérébrale. Son fils de 10 ans et son conjoint, qui étaient aussi présents, s’en sortent miraculeusement sans blessures.

Mais c’est l’état de santé de son père Claude McCann, qui inquiète le plus. L’homme de 63 ans a subi cinq fractures ouvertes au crâne et plusieurs lacérations.

35 heures d’attente

Julie McCann critique sévèrement les autorités locales alors que son père aurait patienté pendant près de 35 heures dans deux hôpitaux et un hélicoptère médical avant qu’un médecin n’examine ses blessures.

«On nous a mis dans un corridor, et là, je vous le jure, on était avec des détenus menottés, des prostitués et des gens saouls. On s’est retrouvés dans l’aile probablement la moins propre», dénonce-t-elle, affirmant s’être sentie totalement ignorée.

Pendant cette période, aucun médecin n’aurait pris la peine de nettoyer les plaies de l’homme, selon sa fille, qui craint que celles-ci ne se soient infectées. Sur les conseils de médecins qu’elle a contactés au Québec, elle ne souhaite pas le voir prendre l’avion pour le moment.

La famille envisage maintenant d’engager des recours légaux contre le propriétaire du bateau de type hors bord et l’agence qui avait organisé la visite. De son côté, la Garde côtière américaine mène une enquête pour déterminer les causes de l’accident.