Un Rimouskois à l’assaut du Kilimandjaro pour aider les enfants

Un jeune Rimouskois s'apprête à gravir le mont Kilimandjaro, en Tanzanie, au cours des prochains jours.

Jérémy Pineault et ses coéquipiers, Raphael Bergeron et Jophrey Grégoire, franchiront les 5895 mètres de la plus haute montagne d'Afrique dans le cadre du Défi Kilimandjaro 2017.

Ils sont partis de Montréal dimanche soir et amorceront leur ascension mercredi.

Le Défi a pour but d'amasser des fonds pour la fondation Rêve d'enfants.

À leur retour d'Afrique, à la mi-août, les grimpeurs pourront remettre un chèque de 2600 $ à la fondation.