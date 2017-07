Une famille sauvée in extremis d'un motorisé en flammes

Le pire a été évité en fin de semaine dans un camping à Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent, lorsqu'un véhicule récréatif a flambé.

Une famille a été prise en charge par la Croix-Rouge et un véritable élan de générosité s’est créé spontanément.

La situation a frôlé la catastrophe. Le camping était plein à craquer quand le feu a complètement embrasé un motorisé.

«Ils sont sortis in extremis. Ils ont été très chanceux. Une des composantes, c’est la fibre de verre. De la fibre de verre qui brûle, c’est très toxique. Il y a aussi de l’huile, les tissus, ce sont toutes des fumées très toxiques. On parle aussi du risque de propane», a expliqué le chef de division du service incendie de Rivière-du-Loup, Éric Deschênes.

Heureusement, le VR n’était pas encore sur son emplacement, ce qui aurait pu avoir l’effet d’une bombe.

«C’est une réaction en chaîne, c’est-à-dire, les bâtiments voisins, les roulottes auraient brulé», a-t-il ajouté.

«On est un petit peu en état de choc. On va faire attention. On va regarder les véhicules qui sont un peu plus endommagés. On va garder ça à l’œil», a déclaré le propriétaire du Camping du Quai, Éric Désormeaux.

Un couple de Lacolle, en Montérégie, et leurs 5 enfants ont tout perdu.

«Tu ne peux pas rester indifférent. Un bébé de 2 ans, un enfant de quatre ans, un autre enfant de 10 ou 12 ans, qu’est-ce qu’ils vont faire avec eux? J’ai été cherchée toutes les couvertures que j’avais. On est venu s’assoir près du feu», a souligné une résidente du camping, Marielle Brault.

Un bon Samaritain

Avec les vacances de la construction, tous les hôtels affichaient complet. La seule option offerte par la Croix-Rouge était une résidence étudiante à 85 km de là. Un bon samaritain les a hébergés.

«On a un sofa qui se transforme en lit, une table qui se transforme en lit. On a transformé le plancher de la cuisine en lit. Ça a tout rentré. Il n’y a rien de spectaculaire. On les a aidés c’est tout. Quand ils ont voulu nous remercier, on a dit non. On a dit passez au suivant», a fait remarquer Rosaire Brault.

Cette triste histoire a permis de tisser des liens d’amitié forts entre les deux familles. Ils se retrouveront peut-être à camper au même endroit et à partager un bon repas.