Air Transat et l'aéroport d'Ottawa s'accusent mutuellement

L’Administration de l’aéroport international d’Ottawa assure qu’elle était prête à intervenir auprès du vol TS157 d’Air Transat resté coincé au sol pendant plusieurs heures, mais ses «services n’ont pas été demandés».

L’avion, un Airbus A330 avec à son bord 336 passagers revenant de Bruxelles, devait se poser à Montréal, en fin de journée lundi. Cependant, en raison des orages violents, l’avion a dû se poser à Ottawa, fait savoir le transporteur, se disant «sincèrement désolé des inconvénients [occasionnés]».

La température dans l'appareil était particulièrement élevée et plusieurs passagers incommodés par la chaleur se sont plaints et ont rapporté la situation sur les réseaux sociaux. «Je capotais et personne ne faisait rien. Même une des employées a commencé à paniquer», a confié Joel Tueros à TVANouvelles.ca.

«Nos employés ont essayé de contacter l’équipage à plusieurs reprises à travers leur service de manutention afin de proposer de l’aide supplémentaire, mais nous n’avons reçu aucune réponse de l’équipage concernant l’aide que nous offrions», a fait savoir dans un communiqué Krista Kealey, porte-parole de l’administration aéroportuaire.

«Bien que la responsabilité de décider si un vol est débarqué et traité par les douanes canadiennes dépende entièrement de la ligne aérienne, l’aéroport d’Ottawa dispose d’un programme de soins à la clientèle complet qui est prêt à être déployé au besoin», a-t-elle ajouté.

Selon l'administration aéroportuaire, 20 avions ont été déviés vers l’aéroport d’Ottawa à partir d’environ 15 h 45, dont une quinzaine «provenant de destinations internationales, avec près de 5000 passagers à bord».

Pour Air Transat, cette situation a créé «un achalandage exceptionnel».

«Cette situation exceptionnelle et hors de notre contrôle a malheureusement causé des délais de plusieurs heures pour nos passagers», a fait savoir la porte-parole d’Air Transat, Debbie Cabana, dans un communiqué.

«Le personnel de l’aéroport d’Ottawa n’a donc pas été en mesure de nous fournir des passerelles ou escaliers qui auraient permis à nos passagers de quitter nos appareils pris au sol, et à l’appareil en provenance de Bruxelles d’être ravitailler en eau potable, celle-ci étant épuisée à la fin du vol», a affirmé Mme Cabana.

La porte-parole d’Air Transat a ajouté que «la congestion sur la rampe de l’aéroport d’Ottawa» et les «délais de ravitaillement en carburant de nos appareils» sont les causes de ces délais.

«Le manque de carburant dans l’appareil effectuant le vol TS157 explique aussi l’absence de climatisation à bord pendant un certain moment», a précisé Debbie Cabana.

Cette version de faits diffère de celle de l’Administration de l’aéroport international d’Ottawa.

«Nous avions une porte disponible et des escaliers escamotables prêts dans le cas où la compagnie aérienne aurait décidé de faire débarquer les passagers, a dit Krista Kealey. Nous avions également des autobus sur le tarmac prêts à transporter les passagers vers l’aérogare, qui ont été achetés spécifiquement pour être utilisés dans ce genre de situation. Ni le service de manutention au sol ni la ligne aérienne n’ont fait demande de ces services lors de cet événement.»

Mme Kealey soutient même que plusieurs appels de passagers ont été faits au 911 pour demander «de l’aide médicale».

«Dès lors, une réponse d’urgence complète a été activée [...] Un passager a été soigné. Une fois dans l’avion, le personnel de l’aéroport s’est rendu compte que l’avion n’avait pas d’air climatisé fonctionnel. Nous avons pris les dispositions nécessaires pour que des bouteilles d’eau soient livrées à l’avion et distribuées par le personnel de l’Administration.»