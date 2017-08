Amqui veut protéger la rivière Matapédia

Le maire d'Amqui, Gatéan Ruest réclame que Québec protège mieux son territoire, en particulier la rivière Matapédia.

Ce message va dans le même sens que celui de la Société pour la Nature et les Parcs du Canada (SNAP), qui indique que le Québec ralentit le Canada dans ses objectifs sur la superficie d’aires protégées.

L’objectif du Canada est de protéger 17 % de son territoire d’ici 2020. Actuellement, le Canada protège 10,6 % de son territoire.

Dans un rapport déposé la semaine dernière par la SNAP, on apprend que le Québec ralentit l’atteinte de cet objectif en raison de l’obstruction de certains ministres du gouvernement du Québec. L’organisation déplore que le gouvernement n’ait augmenté sa superficie d’aires protégées de 1 % annuellement seulement au cours des huit dernières années.

La protection de l’environnement, un investissement

Pour le directeur général de la division Québec de la SNAP, la protection de l’environnement est plus qu’une dépense, c’est un investissement. «C’est aussi un enjeu de développement socio-économique, principalement dans les régions», a déclaré Alain Branchaud.

«Gérer les aires protégées à l’échelle de la planète, ça coûte 12,5 milliards $ et ça rapporte annuellement, en retombées économiques directs 750 milliards $, a-t-il ajouté. Donc c’est vraiment un instrument de développement économique en plus d’être une solution aux principaux enjeux environnementaux d’actualité.»

«Ça manque de courage politique»

Certains sites, selon la SNAP, seraient faciles à protéger. Mais pour le maire Ruest, il ne faut protéger que des lieux lointains et inaccessibles pour le commun des mortels. «Ça manque de courage politique», a-t-il dit.

«On a les yeux braqués vers des territoires qu’on pourrait protéger, mais où seuls les préviligiés pourraient aller, a souligné le maire. C’est bien des territoires dans le Grand Nord du Québec ou ailleurs et de dire hey on frappe là! Quand on regarde l’avenir de la planète, il ne faut pas juste se demander comment créer de la richesse, il faut aussi préserver les richesses qu’on a».

Le Canada, pays retardataire en matière de protection du territoire

Pays développé et superficie des aires protégées

• Allemagne 37,8 %

• Royaume-Uni 28,5 %

• France 25,8 %

• États-Unis 13 %

• Canada 10,6 %