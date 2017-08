Arrêté pour avoir filmé un couple en pleins ébats sexuels

Un homme de 33 ans a été arrêté hier en Californie parce qu’il aurait filmé les ébats sexuels d’un couple avant de tenter de lui extorquer quelques milliers de dollars.

En mars dernier, le couple dans la vingtaine a déménagé dans un appartement de Fremont pour le partager avec plusieurs autres locataires, incluant le suspect, Maninder Adama, rapporte la station locale affiliée à CNN.

Après avoir déménagé à la fin avril, le couple a commencé à recevoir des courriels d’un expéditeur anonyme qui prétendait être en possession d’une vidéo montrant les deux amants en pleine activité explicite, selon la police.

Adama a envoyé de nombreux courriels au couple dans lesquels une capture d’écran de la vidéo était jointe en guise de preuve.

Les deux jeunes adultes ont pu déterminer, à partir du décor et de l’aménagement de la chambre, que les images avaient été captées alors qu’ils habitaient le logement qu’ils ont partagé au printemps dernier.

Dans les dernières semaines, le suspect s’est mis à menacer ses victimes de publier la vidéo sur Facebook et de les identifier si elles ne lui versaient pas la somme de 2000$, indique la police. Adama a par la suite fait grimper ses demandes monétaires à 5000$.

Le couple a ensuite décidé de porter plainte à la police. Celle-ci a analysé les données cryptées dans les photos envoyées par le suspect, ce qui lui a permis de remonter jusqu’à l’adresse de ce dernier.

Adama devait comparaître aujourd’hui pour faire face à plusieurs chefs d’accusation, dont tentative d'extorsion et intrusion dans la vie privée des gens.

Les policiers poursuivent leur enquête afin de déterminer si d’autres personnes auraient pu être victimes du même stratagème. Ils rappellent de plus à la population l’importance d’être vigilant lorsqu’on loue un appartement auprès d’étrangers et de faire attention à son environnement immédiat et à ses biens personnels.