Bateaux pris en otage sur le canal Rideau

Une dizaine de Québécois en bateau de plaisance ont vu leurs vacances tomber à l’eau. Ils sont «emprisonnés» depuis plus d’une semaine sur le canal Rideau parce que Parcs Canada refuse d’ouvrir certaines écluses.

«Ça n’a aucun bon sens. On est de plus en plus de bateaux qui s’accumulent entre les écluses, on ne peut pas partir, et Parcs Canada ne nous dit absolument rien. Nos fosses septiques sont pleines et là, les tensions commencent à monter entre les voyageurs», raconte François Gagnon, furieux.

Le 24 juillet, Parcs Canada a annoncé la fermeture éclair de la quasi-totalité des 28 sites d’écluses qu’elle contrôle le long du canal Rideau en raison d’importantes pluies qui ont rapidement fait monter les niveaux et les débits d’eau du canal.

Conséquence, une centaine de vacanciers sont pris en otage depuis huit jours aux écluses à Seeley’s Bay, près de Kingston, en Ontario.

Ainsi, bon nombre d’entre eux sont obligés de prendre des journées de congé du travail à leurs frais, à défaut de pouvoir rentrer à la maison ou même de faire demi-tour.

Dans le cas de M. Gagnon, il doit payer 40 $ par nuit pour s’amarrer à une marina, ce qu’il n’avait pas prévu à son budget. Pour acheter de la nourriture, de l’eau et d’autres victuailles pour sa famille, il a réussi à emprunter la voiture d’une âme charitable vivant à proximité.

Pire encore : son beau-père, avec qui il voyage, n’a plus de médicaments depuis trois jours et aucune pharmacie du secteur ne peut le dépanner.

Pas d’information

«On commence à manquer de bouteilles d’eau et on n’a plus d’eau propre pour nous doucher et laver notre vaisselle. C’est vraiment une situation merdique. En plus notre fosse septique est pleine », s’insurge pour sa part Caroline Thibault, une autre Québécoise qui fait partie d’un groupe de 24 adultes qui voyagent avec leurs 24 enfants sur sept bateaux.

Au total, une demi-douzaine de voyageurs qui ont parlé au «Journal de Montréal» dénoncent le fait qu’ils reçoivent de l’information au compte-gouttes de la part du ministère. Ils disent même qu’on leur promet tous les jours d’ouvrir les écluses avant de se renier à la fin de la journée.

«C’est la septième année que je passe mes vacances sur le canal Rideau avec mon bateau et c’est la première fois que ça m’arrive d’être pris une semaine comme ça, sans communications. Parcs Canada se moque de nous», s’exclame à son tour André Vinet.

Ce dernier était d’autant plus furieux qu’un bateau de croisière a reçu l’aval de Parcs Canada pour passer «exceptionnellement» par les écluses dimanche, sous le regard jaloux des vacanciers «emprisonnés».

Au moment d’écrire ces lignes, Parcs Canada n’avait toujours pas répondu aux messages du «Journal».

«24 à 48 heures»

Sur sa page Facebook, l’organisme fédéral a écrit que ses employés travaillaient d’arrache-pied pour remédier à la situation. Or, mercredi et vendredi dernier, Parcs Canada a également indiqué que les écluses devraient toutes êtres rouvertes dans les 24 à 48 prochaines heures, ce qui ne s’est pas avéré.

De nombreux internautes n’ont pas hésité à se déchaîner sur la page du ministère. «Mensonge par-dessus mensonge de Parcs Canada ! Merci pour nos vacances saccagées !», a notamment écrit Stéphane Desrochers.

Ce qu’ils ont dit

«On ne sait plus quoi faire, on n’est même plus capable d’avoir de l’information de la part de Parcs Canada. [...] Nos vacances sont totalement gâchées.»

– Maxime Guillemette

«Tous les jours, de nouveaux bateaux arrivent et on commence quasiment à s’empiler les uns par-dessus les autres dans l’eau.»

– Patrick Mitchell

«Nous sommes pris en otage et la situation devient critique. Ce n’est pas tout le monde qui a accès à de l’eau potable, de la nourriture ou des médicaments.»

– François Gagnon

«Ça fait 21 ans que je fais du bateau [...] et je n’ai jamais vécu une situation comme celle-ci. Le pire, c’est que personne de la direction de Parcs Canada ne vient sur les lieux pour nous rassurer.»

– André Vinet

«Étant donné qu’on ne bouge plus, on a plein de dépenses imprévues. On doit payer pour s’amarrer à la marina, on doit manger [...] et si ça continue longtemps, on va devoir appeler un transporteur de bateaux pour rentrer à la maison.»

– Caroline Thibault