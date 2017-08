«Being at Home with Claude» de retour sur grand écran

Un jeune Roy Dupuis retrouvera les écrans des salles obscures avec deux projections du film Being at Home with Claude.

À l’initiative d’Éléphant sur grand écran, le drame de 1992 restauré et réalisé par Jean Beaudin sera présenté les 6 et 9 août au Musée national des beaux-arts du Québec. Le cinéaste sera sur place le 6 août pour s’entretenir avec le public.

Mettant en vedette Roy Dupuis dans le rôle d’Yves, un prostitué qui tue son amant un chaud soir d’été à Montréal, le long métrage s’intéresse aux derniers moments d’un long interrogatoire en lien avec le crime.

L’œuvre est une adaptation de la pièce du même titre écrite par René-Daniel Dubois en 1984. Son succès au cinéma s’est notamment traduit par neuf nominations pour le 13e gala des prix Génie en 1992

Pour les détails et l’achat de billets à 4 $ ou 5 $: mnbaq.org.